'I dalje me zovite populistom. I ja i oni znamo da je ovo istina, a njihova šutnja neće 'ubiti' ovu temu'

Predsjednički kandidat Miroslav Škoro i dalje inzistira na temi koju je načeo prije tjedan dana - ljetovanju u državnim rezidencijama

'Obična je frazetina i populizam upravo tvrdnja da je to jeftinije. Možemo i izračunati koliko košta čuvanje i održavanje državnih rezidencija kroz cijelu godinu. Pa ne plaćamo ih samo kada je netko u njima?! Dok si stotine tisuća hrvatskih građana ne mogu priuštiti ljetovanje, vodeći ljudi države bućkaju se o trošku tih istih građana i još to opravdavaju zaštitom. Od koga? Valjda od tih istih građana. Eto, pa me i dalje zovite populistom. I ja i oni znamo da je ovo istina, a njihova šutnja neće 'ubiti' ovu temu. Ustrajat ću na tome jer je to tipičan primjer otuđenosti političke elite od naroda, u koji se toliko zaklinju', piše Škoro na Facebooku.