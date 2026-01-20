I dalje problemi na zagrebačkom Rebru: 'Sanitetski prijevoz se čeka i po 20 sati'

No, primijetila je i da se " dogodio svojevrsni ‘čarobni štapić ’" otkako je Sindikat prošloga vikenda upozorio da je OHBP na Rebru pred kolapsom.

Leontić je potvrdila da se na sanitetsko vozilo na Rebru čeka i po 20 sati nakon otpusta na objedinjenom hitnom bolničkom prijemu (OHBP) ili nakon otpusta s bolničkih odjela.

" Pacijenti koji su trebali biti otpušteni ujutro ostaju ležati do kasno navečer, tek idući dan u 1, u 2 ili u 5 sati noću dolaze po njega“ , izjavila je predsjednica Sindikata KBC-a Zagreb novinarima nakon što je bolnička uprava s konferencije za novinare poručila da im hitni prijem nije kaosu niti pred kolapsom.

"Osjetno je manji dolazak pacijenata koji ne pripadaju četvrtom ili petom stupnju trijaže. Također je smanjen broj dolazaka kola hitne medicinske pomoći i sanitetskog prijevoza, što vidimo na terenu iz prve ruke“, rekla je.

Smatra da je do promjena došlo upravo nakon njezina istupa. "Mislim da je netko tko je trebao reagirati – reagirao. Očito je poruka došla do onih koji odlučuju“, dodala je.

Leontić ističe da je KBC Zagreb u procesu opsežne obnove, te da se paralelno čeka izgradnja nove zgrade. Bolnički su kapaciteti trenutačno smanjeni, zbog čega na prijem u bolnicu dnevno čeka i do 40 pacijenata s hitnog prijema, dulje nego što bi to bilo prihvatljivo u redovnim okolnostima.

Kao ključne probleme u radu hitnog prijema Leontić navodi zanemarivanje socijalne skrbi i primarne zdravstvene zaštite. "Sav taj teret prelijeva se na djelatnike OHBP-a, ponajprije medicinske sestre i tehničare, kojih je sve manje. Od prošle godine 38 djelatnika dalo je otkaz, a zaposleno ih je svega 15“, upozorava.

Ističe kako se broj pacijenata koji dnevno prolaze kroz hitni prijem na Rebru kreće između 300 i 500 dnevno. "Osoblje to jednostavno više ne može izdržati. Moj je istup bio prvenstveno motiviran zaštitom dostojanstva radnika, ali i pacijenata koji se predugo zadržavaju u prostorima koji za to nisu predviđeni“, rekla je.

Problem velikog pritiska na hitne prijeme, kaže, nije specifičan samo za KBC Zagreb, već zahvaća cijeli zdravstveni sustav.

Upozorila je i kako se ne smije stvoriti dojam da OHBP na Rebru nije adekvatno mjesto za liječenje. "Ne bih željela da sad ispadne kontra priča, da su se pacijenti uplašili hitnog prijema na Rebru. U njegovoj profesionalnosti i kvaliteti skrbi ništa nije upitno", poručila je.