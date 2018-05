I dalje napeto u Savudrijskoj vali: Kazne pljušte s obje strane

Nabacivanje prekršajnim nalozima i prijavama u Savudrijskoj vali (ili Piranskom zaljevu) nastavljeno je podjednakim intenzitetom s obje strane: Otkako je postalo jasno da prijedlog Arbitražne komisije o razgraničenju neće biti proveden, hrvatski MUP 'odradio' je seriju od ukupno 70 postupaka, a potkraj travnja njih 40 pokrenula je i ribarska inspekcija. S druge strane, Slovenci svoje prijave ispisuju na dnevnoj bazi, pa je njihov broj jednostavno nemoguće utvrditi. No nijedan postupak, ni u Hrvatskoj ni u Sloveniji, nije doveden do kraja i nijedna kazna nije plaćena

'Ako je s policijom i ribarski inspektor, onda obično slijedi i njegova prijava. Za ilegalni prijelaz granice svaki put me terete za 500 eura , dok kazne inspektora iznose dva puta po 420 eura ', govori Makovac.

'Uvijek isto, svaki prelazak crte koju Slovenci smatraju granicom završi prijavom', kaže za tportal Diego Makovac , ribar koji je vjerojatno rekorder po broju postupaka. Više ih ni ne broji, no procjenjuje da je njihova ukupna vrijednost nekoliko desetaka tisuća eura.

Svaku primljenu prijavu on i ostali hrvatski ribari prosljeđuju policiji, potpisuju punomoći i odvjetnici potom pišu prigovore. Premda je od posljednjeg zaoštravanja odnosa dviju država proteklo već nekoliko mjeseci, sudski epilog još nije nastupio.

'Ovih dana dobio sam obavijest da je jedan prekršajni nalog ribarskih inspektora nakon žalbe proslijeđen sudu u Kopru i to je, koliko znam, prvi takav slučaj. Predmet je stavljen u redovnu proceduru, što znači da još uvijek nije određen termin rasprave', informira nas Makovac. Kada dođe vrijeme za to, otkriva, on će se odazvati pozivu iz Kopra.