HZJZ: Od početka godine 33 oboljela od ospica, evo gdje ih je najviše

Hrvatski zavod za javno zdravstvo zaprimio je do jučer dojave o ukupno 33 osobe oboljele od ospica u Hrvatskoj od početka 2019. godine, od čega je 14 oboljelih u Splitsko-dalmatinskoj županiji, 11 u Gradu Zagrebu, pet u Brodsko-posavskoj županiji, dvoje u Zadarskoj županiji te jedna oboljela osoba u Dubrovačko-neretvanskoj županiji. Trenutno se novi slučajevi javljaju isključivo u Gradu Zagrebu, dok su u ostalim krajevima zemlje oboljeli utvrđeni uglavnom u prvoj polovici godine

Ospice su, podsjeća HZJZ, jedna od najzaraznijih infektivnih bolesti. Prenosi se kapljičnim putem, u izravnom kontaktu s respiratornim izlučevinama zaražene osobe, a rjeđe neizravno svježe kontaminiranim predmetima. Čovjek je jedini prirodni domaćin i rezervoar virusa ospica.

Virus je relativno osjetljiv u vanjskom okolišu te u zraku, na predmetima i površinama preživljava najviše do 2 sata.

Inkubacija najčešće traje 10 do 12 dana, ali može varirati od 7 do 21 dan. Prosječno prođe 14 dana od izloženosti virusu do pojave osipa.

Zaražena osoba postaje zarazna za okolinu četiri dana prije pojave osipa i ostaje zarazna četiri dana nakon pojave osipa. Osipu prethode respiratorni simptomi (hunjavica, crvenilo očiju, kašalj i slično) i povišena tjelesna temperatura.

Prema podacima Europskog centra za sprečavanje i suzbijanje bolesti (ECDC), od 1. kolovoza 2018. do 31. srpnja 2019. u zemljama EU/EEA od ospica je oboljelo 13 113 osoba, a najviše oboljelih bilo je u Francuskoj (2560), Italiji (1845), Poljskoj (1580) i Rumunjskoj (1453).