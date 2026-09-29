HZJZ objavio podatke: Sve je manje novih ovisnika, ali raste uporaba sintetskih droga

Prema podacima Registra ovisnosti, u 2025. godini zbog opioida kao glavnog sredstva ovisnosti liječeno je 4.241 osoba (76, 2 posto), a zbog neopijata, odnosno droga koje nisu opioidi, njih 1.324 (23,8 posto), izvijestio je Hrvatski zavod za javno zdravstvo (HZJZ). U godini prije, 2024., na liječenje je došlo 5.904 osoba, od toga 4.489 osoba zbog opioida (76 posto), a 1.415 osoba zbog neopijata (24 posto).

Osobe srednje dobi s opioidima kao glavnim sredstvom ovisnosti i dalje čine najveću skupinu među korisnicima liječenja, što upućuje na njihovu izraženu potrebu za liječenjem i dulje zadržavanje u sustavu. Istodobno, među mlađim dobnim skupinama bilježi se porast zahtjeva liječenjem povezanih s uporabom sintetskih kanabinoida i amfetamina.

Smanjuje se broj osoba koje prvi put ulaze u tretman, osobito zbog opioida. Od ukupno 612 prvi put liječenih, njih 85 (13,9 posto) liječeno je zbog opioidne ovisnosti, a 527 (86,1 posto) zbog uporabe neopijata.

Populacija liječenih sve starija

Većinu liječenih čine muškarci, kojih je 4.593 ili 82,5 posto, dok je žena 972 ili 17,5 posto. Prosječna dob liječenih u posljednjih se deset godina povećala za gotovo osam godina, na 40,5 godina za žene i 42,8 za muškarce.

U Hrvatskoj je liječeno 228 osoba na 100.000 stanovnika u dobi od 15 do 64 godine. Najviša je stopa u Šibensko-kninskoj (497,5), Istarskoj (493,6) i Zadarskoj županiji (492,3), a iznad nacionalnog prosjeka su i Primorsko-goranska, Dubrovačko-neretvanska i Splitsko-dalmatinska županija te Grad Zagreb.

Djecu ima 40 posto liječenih, i to 52,6 posto žena i 37,3 posto muškaraca.

Problem zlouporabe psihoaktivnih tvari najčešće prvo prepozna obitelj (55,8 posto), zatim prijatelji (14,5 posto) i policija (10,8 posto), dok zdravstveni i obrazovni sustav te poslodavci to čine rjeđe.

Među liječenima gotovo četvrtina pozitivna na hepatitis C

Najveći broj osoba (58,7 posto), na liječenje se javio samoinicijativno, a liječnici primarne zdravstvene zaštite drugi su najčešći izvor upućivanja, s 14 posto. Među liječenima zbog opioida gotovo četvrtina (24 posto) bila je pozitivna na hepatitis C, a 2,5 posto na hepatitis B, dok udio HIV pozitivnih već dulje ostaje nizak i iznosi 0,3 posto.

Tijekom 2024. umrle su 322 osobe koje su tijekom života bile uključene u tretman ovisnosti, većinom muškarci, njih 81 posto. Najčešći su uzroci smrti bile bolesti cirkulacijskog sustava (18 posto slučajeva) i zloćudne novotvorine (13,7 posto slučajeva), što HZJZ tumači pomakom uzroka smrti s otrovanja prema kroničnim somatskim bolestima i starenjem populacije u tretmanu.