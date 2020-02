HSU traži oslobađanje i niže RTV pristojbe za najsiromašnije umirovljenike

Predsjednik Hrvatske stranke umirovljenika (HSU) Silvano Hrelja izvijestio je u četvrtak da je njegova stranka peti put u saborsku proceduru uputila dopune Zakona o HRT-u, kojim traži da se umirovljenici s mirovinom do 1500 kuna oslobode plaćanja RTV pristojbe dok za one s mirovinama do 3000 kuna traže da se prepolovi

Podsjetio je da su još 2016. godine vladajući obećali da će umirovljenicima s mirovinom ispod 3000 kuna iznos RTV pristojbe biti prepolovljen, i da će to obećanje realizirati čim dođu na vlast. No, istaknuo je Hrelja, već četiri godine nije se dogodilo ništa. Kazao je i da je 12. listopada 2015. godine došlo do pomaka kada je Nadzorni odbor HRT-a donio odluku da se umirovljenicima s mirovinom do 1500 kuna prepolovi iznos za plaćanje RTV pristojbe, ali, kako smatra, riječ je o nepravednoj odluci jer ne uključuje umirovljenike koji su u mirovinu otišli nakon datuma donošenja te odluke.