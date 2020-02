Hrelja o nacionalnoj naknadi za starije osobe: Vlada ide u nešto kao guske u maglu

Prema napisima u medijima Ministarstvo rada i mirovinskog sustava pripremilo je prvu verziju novog zakona kojim će se od iduće godine uvesti nacionalna mirovina. Ako se pita HSU-ovog Silvana Hrelju prioritet treba biti rješavanje pitanja obiteljskih mirovina

'Zamolio bih ministra Aladarovića i premijera Plenkovića da odstupe od te gluposti ili da je realiziraju u svom mandatu zato što je to prebacivanje iz sustava socijalne skrbi u mirovinski sustav i ništa više od toga, uz uvođenje blažih kriterije', komentirao je Hrelja u Saboru uvođenje nacionalne mirovine od 800 kuna.

Ako se pita Hrelju, radi se samo o 'vrlo jeftinim predizbornim političkim poenima'. 'Ako žele nešto napraviti, onda neka poslušaju HSU koji im već godinama govori da je rješavanje pitanja obiteljskih mirovina prioritet mirovinskog sustava. Lijepo ih molim da prestanu obezvrjeđivati uplate bračnih partnetra od 70, 80 i više godina i da kada jedan umre, onaj koji preživi, dobije svoju mirovinu ili 70 posto mirovine bračnog druga. To je prioritet i nek se manu ćoravog posla jer obrazloženju tog svog medijskog spina kažu da budući korisnik neće moći imati mirovinu ni u Hrvatskoj ni u inozemstvu. Za Hrvatsku je u redu, ali otkud im podaci o onima koji primaju mirovine iz inozemstva, kada ih nemaju', kazao je Hrelja.



'Kada bi to bila čista, lijepa priča oko nacionalnih mirovina ili nacionalnih naknada za starost, onda naše kolege iz Slovenije to ne bi napustile 2012. godine, s ocjenom da je taj institut podložan manipulacijama. Ova Vlada ide u nešto kao guske u magli, i to samo zato što upisali tu mjeru u Nacionalnoj strategiji za straije 2017 – 2020, što znači da bi trebala biti provedena ove godine, a ne ostavljena nekoj novoj vladi da osigura sredstva u proračunu za provedbu nacionalne mirovine, odnosno, naknade za starost', poručio je Hrelja.



Naime, prema prijedlogu zakona nacionalna mirovina zvala bi se nacionalna naknada za starije osobe, koju bi moglo primati oko dvadeset tisuća starijih od 65 godina.



Resorno ministarstvo procjenjuje da približno 60.000 osoba starijih od 65 godina, većinom žena, nema minimalne uvjete za ostvarenje prava na starosnu mirovinu, za što treba minimalnih 15 godina, među kojima će tek svaka treća osoba zadovoljiti kriterije za isplatu nacionalne naknade.



'Mi jesmo za veće socijalne naknade, onima kojima stvarno treba kroz sustav socijalne skrbi koji iznimno dobro funkcionira. Ima velikih provjera u tom sustavu i ima vrlo malo manipulacija u njemu', kaže Hrelja.