HSP 1861. podnosi kaznenu prijavu protiv Kreše Beljaka: Iz objave se može zaključiti da podržava politička ubojstva

Stranka HSP 1861. ocijenila je u ponedjeljak "neprihvatljivim i nedopustivim" komentar predsjednika HSS-a i saborskog zastupnika Kreše Beljaka na Twitteru iz kojega se moglo zaključiti da podržava politička ubojstva, te najavila podnošenje kaznene prijave Državnom odvjetništvu RH.

Smatraju kako iz toga proizlazi da "Krešo Beljak odobrava zločine izvršene od zloglasne tajne političke policije Udbe, kasnije Službe državne sigurnosti Jugoslavije, koja je u postotku, s obzirom na broj stanovnika bivše Jugoslavije, počinila više političkih ubojstava Hrvata, Albanaca, Slovenca, Srba i drugih u mirnodopskom razdoblju nego sve druge tajne policije iz drugih komunističkih zemalja zajedno sve do pada Berlinskog zida 1989. a i kasnije".

"Kazneno djelo za koje je prijavljen vrlo je opasno i može poticati ne samo na nove zločine i politička ubojstva, već i potaknuti reakciju koja ne mora biti ništa drukčija niti manja od one koju zagovara okrivljeni Beljak, koji prijeti žrtvama komunističkog terora i strahovlade, čija rodbina i potomci i dan danas živ u Hrvatskoj i u inozemstvu. Stoga HSP 1861. zahtjeva od glavnog državnog odvjetnika Dražena Jelenića hitno postupanje i procesuiranje Kreše Beljaka sa zahtjevom da mu se odmah ukine parlamentarni imunitet, da ga se optuži i kazni po zakonu", stoji u priopćenju HSP-a 1861.

U raspravi na Twitteru, Krešo Beljak je napisao komentar iz kojega se moglo zaključiti da podržava politička ubojstva emigranata za vrijeme bivše Jugoslavije. Rasprava se odvijala ispod tweeta Katie Pavlich, Amerikanke hrvatskih korijena, koja je napisala kako je njezina obitelj u to doba trebala sastavljati popis gostiju kako bi to jugoslavenska vlada mogla kontrolirati, što je izazvalo niz komentara.

Beljak je odgovorio na tweet izvjesnog Renata koji je napisao da je njegova obitelj bila meta iako su živjeli u New Yorku. "Jugonostalgičari zaboravljaju da je bilo preko 100 političkih ubojstava izvan Jugoslavije od 1945. do 1990. godine. Udba je bila aktivna u svakoj hrvatskoj emigrantskoj zajednici u SAD-u, Njemačkoj, Kanadi i Australiji", napisao je taj tviteraš.

"Preko 100? Očito ne dovoljno. Vidjeli smo tko je radio sr*nja i tko je uzrokovao ratove od '91. do '99. Fašisti u bivšoj Jugoslaviji i drugim zemljama koji su, nažalost, pobjegli Udbi", odgovorio mu je Beljak.

On se danas zbog toga napisa na Twitteru ispričao, istaknuvši da je pogriješio i žali ako je nekoga uvrijedio. "U vezi ovog mog nespretnog i nesretnog tweeta. Taj tweet je dio šire rasprave, pune uvreda i laži. No, nebitno. Žao mi je što se iz moje objave dalo zaključiti kako podržavam politička ubojstva, a to, naravno, nije istina. Žalim i ako sam nekoga uvrijedio. Pogriješio sam", objavio je Beljak.