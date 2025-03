HSLS predstavio kandidatkinju za županicu Ivanu Jurković Piščević

"Županiju ne čini samo grad Bjelovar, čini ju svih pet gradova, svih 18 općina i sva 323 naselja", dodala je Jurković Piščević.

Tijekom predstavljanja posebno je istaknuto pitanje odnosa HSLS-a prema HDZ-u i aktualnom županu Marku Marušiću. Te su dvije stranke partneri na razini Bjelovara i Bjelovarsko-bilogorske županije, a Marušić je nedavno izjavio da HDZ neće imati kandidata za gradonačelnika Bjelovara jer je, kako je naveo, lojalan partner.

Hrebak je rekao da iako između njega i župana Marušića postoji osobno prijateljstvo i korektni odnosi, ali da to ne mijenja političke ambicije HSLS-a.

Predsjednik HSLS-a poručio je kako njegovi stranački kolege očekuju da HSLS bude samostalna stranka koja će uspješan model upravljanja gradom Bjelovarom primijeniti i na županijskoj razini. Političku konkurenciju ilustrirao je sportskom analogijom.

"To vam je otprilike kao i na nogometu, igramo na suprotnim stranama i ja uvijek želim postići gol kao što ga želi i župan. To ne znači da mu ja moram puštati jer je on župan", naveo je Hrebak.