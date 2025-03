Tomašević: Naša ulaganja u javni prijevoz su bez presedana

'Prema svim anketama i sami pobjeđujemo, ali želimo baš rasturiti na ovim izborima . I po današnjoj anketi ja imam 43 posto, sljedeći kandidat iza mene ima tri puta manji rezultat, to je Mislav Herman iz HDZ-a. I s ovih 43 posto vjerujem da smo blizu toga da pobjedimo čak u prvom krugu, što se u Zagrebu do sada nikad nije dogodilo', rekao je Tomašević.

'U svakoj suradnji postoje neke tenzije i to je najnormalnija stvar, međutim nije patilo funkcioniranje grada. Nikad nije bilo prekida sjednice Gradske skupštine, sve što smo izglasavali zajedno. Mislim da smo dobro surađivali i da ćemo još bolje surađivati u drugom mandatu. To će i na neki način pokazati da zajedno možemo dobro upravljati ovom zemljom i na nacionalnoj razini', istaknuo je zagrebački gradonačelnik.

A u sljedećem mandatu, ako ga osvoji, planira riješiti Centar za gospodarenje otpada u Resniku kako bi se zatvorio Jakuševac, Maksimirski stadion i Jarunski most.

'Studija utjecaja na okoliš je poslana u ministarstvu, tako da taj projekt ide po onom hodogramu kako smo ga predstavili i bit će potpuno zatvoreno odlagalište Jakuševec do kraja 2028. godine jer će tada proraditi ovaj centar u Resniku. Imali smo povećanje i odvajanje otpada kakvo nijedan grad u Hrvatskoj nije napravio i to po službenim izvješćima za 2023. godinu nakon što smo uveli novi model. Podzemne spremnike vidite u centru grada, a sad idu polupodzemni spremnici po cijelom gradu kako ne bi više imali nijedan kontejner niti kantu na ulici. Što se tiče prometa, ulaganje u javni prijevoz su bez presedana. Dva nova tramvaja su došla u ZET nakon dugih 15 godina, to su dva od 80 novih tramvaja. Uveli smo besplatni javni prijevoz za čak 300.000 ljudi od travnja. Radimo na Jarunskom mostu, imamo proširenje Sarajevske, uskoro kreće Heinzelova, do kraja godine kreću i podvožnjak Medpotoki, Kolakova, produljenje Branimirove, pa onda sljedeće godine i Šarengradska', rekao je.

Stopa poreza na dohodak

Komentirao je i odluku da se ne ide s većim smanjenjem stope poreza na dohodak.

'Grad Zagreb je podinvestiran, sve obnavljamo, od podvožnjaka, nadvožnjaka, tramvajskih pruga, vodovodnih cijevi, plinskih cijevi, muzeja, kazališta, škola..., nema što ne obnavljamo jer to treba obnoviti jer se nije radilo desetljećima. I u tom smislu novac nam treba da ulažemo u te stvari. Međutim, odlukom Gradske skupštine smo smanjili poreznu stopu na 23 posto. Međutim, tu treba reći da je ta sada porezna stopa, to porezno opterećenje u vidu porezne stope, poreznog dohotka i prireza najmanje u Zagrebu u posljednjih 30 godina. U tom smjeru smo uspjeli napraviti iskorak', istaknuo je.

Obećao je i da, ako dobije novi mandat, cijene usluga neće drastično rasti.

'Sigurno neće. Trudit ćemo se držati ih na ovoj razini i dalje koliko god ćemo to moći stalnim povećanjem subvencija iz gradskog proračuna', zaključio je Tomašević.