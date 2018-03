Hrvatski turist ranjen u Kolumbiji

Nepoznati napadači ozlijedili su hladnim oružjem hrvatskog 23-godišnjeg turista na sjeveru Kolumbije no nalazi se izvan životne opasnosti, izvijestile su kolumbijske radijske postaje RCN Radio i Caracol Radio

'Prema prvim informacijama kojima raspolažemo, on je bio žrtva pljačke. Nije krvario puno te mu je pružena zdravstvena njega', rekla je Adriana Meza , direktorica zdravstvenog administrativnog odjela u Cartageni.

Hrvatsko ministarstvo vanjskih poslova na svojoj internetskoj stranici preporučuje izbjegavanje putovanja 'koja nisu nužna' u određena područja Kolumbije. 'Postoji velika opasnost od terorizma, ali unatoč visokim razinama kriminala, većina turističih posjeta Kolumbiji protječe bez problema', navedeno je u obavijesti od siječnja 2016.

'Izbjegavajte pokazivati vrijedne predmete kao što su prijenosna računala, kamere i mobilni telefoni. Izbjegavajte nositi nakit i sa sobom nosite samo minimalne količine novca', dodaje se u preporuci za putovanje u tu južnoameričku zemlju.

Kolumbijski internetski portal El Universal prvo je naveo kako je napadnut ruski turist, no onda je i on u svom izvještaju naveo kako je riječ o hrvatskom turistu. On je stigao u Cartagenu avionom u nedjelju ujutro sletivši na tamošnji aerodrom Rafael Núñez. Zaputio se zatim prema hostelu na sjeveru grada. Gledajući mobitel vidio je da se hostel nalazi u blizini, u predjelu Torices.

Išao je pješke prema hostelu navođen GPS-om svog mobitela. Kada je na mostu izvadio mobitel da provjeri ide li pravim putem primijetilo ga je dvoje napadača i pokušalo oduzeti mobitel te stvari. Napad se dogodio u predjelu Torices. Napadači su pobjegli s njegovim mobitelom a susjedi su Hrvatu priskočili u pomoć te pozvali policiju, izvijestio je El Universal. Policija ga je odvezla u obližnju bolnicu San José de Torices. Bio je pri svijesti a vitalni organi nisu bili oštećeni te se trenutno oporavlja ondje.