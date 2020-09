Hrvatski seizmolozi dali odgovor na pitanje svih pitanja: Evo zašto se potres ne može predvidjeti

Na Facebook stranici koje vode seizmolozi sa zagrebačkog PMF-a objavljen je tekst o pitanju svih pitanja nakon 22. ožujka: Mogu li seizmolozi predvidjeti potres i zašto ne mogu? Tekst prenosimo u cijelosti

'Za kraj tjedna ide posljednja u nizu naših objava. Nadamo se da smo vam uspjele razjasniti neke stvari vezane uz potrese, da razumijete zašto vam neki potres izgleda jači ili slabiji nego što piše i da nije jednostavno procijeniti do kad će neka serija potresa trajati. Sad konačno dajemo odgovore na najprovokativnija pitanja - ona o predviđanju potresa.

To se svi pitaju, a mi seizmolozi naizgled stalno bježimo od odgovora i pričamo o drugim stvarima. Zašto? Zar zaista slijepo odbacujemo sve te stvari koje se događaju prije potresa i napore pojedinaca da predvide potres? Nipošto! Predviđanje potresa bio je jedan od glavnih ciljeva seizmologije od njenih početaka i san većine seizmologa. Od kraja 19. stoljeća istraživani su razni potencijalni prethodni signali potresa kao što je povećana koncentracija plina radona, promjene u elektromagnetskom polju Zemlje, svjetlosni signali, promjene u sastavu podzemnih voda, ponašanje životinja, prethodni potresi, promjene u brzini seizmičkih valova u zoni rasjeda i još ponešto. U novije vrijeme razmatraju se npr. geodetska GPS-mjerenja.

I to se ne dogodi uvijek nego postoje potresi bez ikakvih „najava“. Također, ovakve pojave ne opažaju se samo prije potresa nego i potpuno nevezano uz potrese, zbog čega mogu dovesti do lažnih upozorenja. Kroz desetljeća je veliki napor i novac uložen u predviđanje potresa, ali ni gotovo 50 godina nakon potresa u Haichengu uspješno predviđanje potresa još uvijek nije moguće.

Ova dva potresa najbolje ilustriraju poteškoće vezane uz predviđanje potresa. Istina je, zabilježene su razne pojave koje se dogode prije potresa. Međutim, ne dogode se sve pojave prije svih potresa nego se u različitim seizmički aktivnim područjima javljaju se različite prethodne pojave. Tako u područjima s većom koncentracijom plina radona može doći do povećanja njegove koncentracije prije nekih potresa, u određenim geološkim okruženjima može doći do promjene kemijskog sastava vode…

Možemo promatrati samo jedno od tih područja i pokušati dati prognozu za taj dio. Tada dolazimo do novog problema s potresima – svi slično počinju, bez obzira na jakost. Dogodi se lom na rasjedu, kilometrima ispod naših nogu. Jakost potresa ovisi o tome koliki dio rasjeda će puknuti, a to se ne može znati niti kad lom već započne.

Predviđeni potres je onaj za koji unaprijed kažemo gdje će se dogoditi, kada će se dogoditi i kolika će mu biti magnituda. Zemlja je naprosto previše kompleksan sustav da bismo mogli točno odrediti ova tri parametra. Koja je korist ako kažemo da će se na istočnoj obali Jadrana dogoditi razoran potres sljedeće godine? Ako je to u predalekoj budućnosti, trebamo li reći i točan mjesec?

Najbolje što je svjetska seizmologija postigla jesu rana upozorenja na nadolazeće potrese. Ona su izuzetno korisna za sve građane jer se mogu pripremiti i poduzeti osnovne mjere zaštite (npr. skloniti se od predmeta koji bi mogli pasti, isključiti štednjak da ne dođe do požara itd.), zdravstvene radnike (npr. kirurzi mogu odmaknuti skalpel ako se potres dogodi tijekom operacije), u industriji, za zaštitu elektroenergetskih postrojenja, u prometu – mogu se zaustaviti vlakovi,…

Najviše uspjeha s ranim upozorenjima ima Japan, gdje se koriste podaci s više od 4000 seizmografa kako bi se dala upozorenja građanima, željeznici i industrijskim postrojenjima.

Sustav ranih upozorenja također se koristi u Meksiku i SAD-u.

Zašto mi to nemamo? Jedan od problema je što su, bar u slučaju Zagreba, izvori potresa previše blizu grada da bi se na vrijeme moglo detektirati potres i odaslati upozorenje. Žarišta najjačih potresa koji pogađaju Japan nalaze se u Tihom oceanu i potrebno je oko 90 s da razorni valovi stignu do gusto naseljenog dijela i energetskih postrojenja. U slučaju proljetnog zagrebačkog potresa protekle su samo dvije sekunde od prve najave potresa (P-val u Markuševcu) do dolaska razornijeg S-vala u centar Zagreba. Za sam Markuševac i naselja blizu epicentra, radi se o vremenu od samo jedne sekunde!