Hrvatski prometni apsurdi: 'U svijetu bi projektant za takvo nešto dobio otkaz'

Stup nasred ceste na splitskom Žnjanu, ležeći policajci na zagrebačkoj Trešnjevki, mostovi na Korani i Dobri, most u Omišu, nogostup u Zadru - ovo su samo neka od prometnih rješenja kojima se iščuđavaju i građani i prometni stručnjaci

'A JE TO?'

Na terenu očito nije bila struka ni kad se gradio most na rijeci Korani. Jer pristupne ceste do njega nema. Most na rijeci Dobri obnovljen je na pola, a vozila preko mosta u jednom ličkom selu ne mogu.

Posebna priča je tunel u Omišu. Vrijedan je 280 milijuna kuna, a vodi u provaliju. I tako sedam godina. Prije će se sagraditi Pelješki mosti, ali ne i pristupne ceste do njega. Jer, po svemu sudeći, prije će niknuti most nego što će se one izgraditi.