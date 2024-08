Hrvatski otoci tresu se od buke, Inspektorat priznaje: Ne kontroliramo to, daleko je!

Koji bi, po hrvatskim zakonima i predviđenim minimalnim tehničkim uvjetima, mogao djelovati isključivo u zatvorenom prostoru. No kako su oni evidentno kruti, dosad se diljem obale očito prešutno toleriralo (i još uvijek tolerira) održavanje noćnih zabava na otvorenom, kako bi turistička ponuda ipak sadržavala i ovaj segment zabave.

Na samom otoku Hvaru klub 'Carpe Diem' sinonim je upravo za to: kada u sitnim noćnim satima završi zabava u njegovom objektu u samom gradu, goste se brodicama prevozi do obližnje uvale Stipanska na Paklenim otocima, gdje partijanje traje do zore u objektu nazvanom 'Carpe Dim Beach'.

Dakako da ovaj klub nije jedini - na Paklenim otocima više je sličnih - ali je najveći, a javnost se na njega dodatno skoncentrirala nakon nedavnog krvavog incidenta kada je vlasnik Josip Ćurković Ćos sa zaštitarima upao u konkurentski restoran i bar 'Gariful' te pretukao vlasnika Ivana Gospodnetića i njegovog kuhara.

I završio u jednomjesečnom istražnom zatvoru, gdje će dočekati skori dvodnevni festival s nizom vrhunskih DJ-eva u njegovom 'Carpe Diem Beachu', kao svojevrsnu ekstenziju novosadskog festivala 'Exit'.