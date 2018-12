Hrvatska se probudila u minusu, a evo kakvo nas vrijeme čeka do kraja tjedna

Idućih dana bit će većinom suho i barem djelomice sunčano, uz temperaturu oko prosječne za doba godine, pa i malo višu. Mjestimice će biti magle, osobito u nizinama unutrašnjosti, a u petak vjerojatno i na sjevernom dijelu Jadrana. Samo su ponegdje moguće slabe oborine, uglavnom u unutrašnjosti od subote do utorka, kada će na Jadranu biti povremene mjestimično jake bure, pa i s olujnim udarima, osobito podno Velebita, donosi vremenska prognoza DHMZ-a

Jutro hladno s temperaturom zraka od -5 do -2 °C, a najviša dnevna između 4 i 6 °C. Na sjevernom Jadranu i u gorju barem djelomice sunčano. U gorskim krajevima jutro hladno mjestimice s maglom. Uz obalu ujutro slaba do umjerena bura, zatim prema otvorenom moru sjeverozapadnjak.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu umjereno i znatno oblačno, ujutro mjestimice s maglom, osobito u Posavini. Puhat će slab do umjeren zapadni i sjeverozapadni vjetar. Jutarnja temperatura između -2 i 1 °C, a najviša dnevna od 5 do 8 °C. U središnjoj Hrvatskoj djelomice sunčano s promjenljivom naoblakom. Ujutro ponegdje kratkotrajna magla. Vjetar slab.

Jutarnja temperatura od -5 do -2 °C, uz obalu između 2 i 6 °C, a najviša dnevna oko 4 °C, uz more od 10 do 12 °C. U Dalmaciji pretežno sunčano, samo ponegdje s umjerenom naoblakom. Puhat će umjeren sjeverozapadnjak, prema otvorenom moru mjestimice i jak, pri čemu će more biti malo do umjereno valovito.

Dnevna temperatura zraka od 9 do 14 °C, ali će u unutrašnjosti jutro biti hladno. Na jugu Hrvatske sunčano i danju razmjerno toplo. Puhat će umjeren, mjestimice i jak sjeverozapadni vjetar. Jutarnja temperatura od 4 do 7 °C, a najviša dnevna između 11 i 14 °C., donosi vremenska prognoza HRT-a.