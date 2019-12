Hrvatska policija podučavat će zapadni Balkan kako kontrolirati migracije uz 'visoke etičke standarde'

Hrvatska policija uz potporu njemačkih kolega osmislila je program obuke za graničnu policiju zemalja članica i nečlanica Europske unije koji financira Frontex

Hrvatska Policijska akademija i njemačka Savezna policija, naime, dobile su sredstva Frontexa za provođenje zajedničkog projekta pod nazivom Together on EU South-Eastern External Border: Efficiency with High Ethical Standards – Land Border Surveillance Training with Implication on Fundamental Rights. An EU and Non-EU Country Training Initiative.

Riječ je o seriji obuka za graničnu policiju usmjerenih na međuodnos učinkovitog nadzora vanjske granice Europske unije i zaštite ljudskih prava, koje će se početi provoditi u siječnju iduće godine, tumače iz Policijske akademije.

'Kako bi se postigla maksimalna sigurnost granica uz zajamčene etičke standarde, hrvatska je policija uz potporu njemačke osmislila program koji će omogućiti polaznicima da primijene proaktivan pristup nadzoru granice kako bi otkrili i prevenirali pokušaje ilegalnog prelaska granice te prekogranični kriminal, uz bezrezervno uvažavanje ljudskih prava. Obuke se uglavnom baziraju na praktičnim vježbama uz aktivno vođenje trenera, stručnjaka za nadzor granice i zaštitu ljudskih prava, što omogućuje usvajanje znanja u izravnoj vezi sa situacijama s kojima se granična policija svakodnevno susreće', navode iz Policijske akademije.