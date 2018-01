Hrvatska odobrila zaštitu za 76 azilanata, iz Grčke i Italije preuzela 78 migranata

Hrvatska je do kolovoza 2017. primila 1262 zahtjeva za azilom, a neki oblik zaštite dobilo je tek 76 tražitelja azila, dok je do kraja rujna iz Grčke i Italije, prema odluci EU-a o sustavu kvota, preuzela 78 azilanata, piše u svom najnovijem izvješću o stanju ljudskih prava u svijetu Human Rights Watch (HRW), navodeći također da su tijekom godine hrvatske vlasti vratile azilante i migrante koji su u zemlju pokušali ući iz Srbije bez da su razmotrili njihove zahtjeve za azilom

Udruga za zaštitu ljudskih prava HRW je u svom izvješću 'World Report 2017', dvadeset i osmom po redu, na 643 stranice dala pregled poštivanja ljudskih prava u više od 90 zemalja.

