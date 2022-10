'Hrvatska ne mora strahovati od nestašice plina, Okoli je gotovo pun do vrha'

Zbog rata u Ukrajini i sankcija Europske unije Rusiji, plin je postao ključna sirovina o kojoj ovisi sezona grijanja, ali i gospodarski rast u mnogim zemljama članicama. Ako je suditi prema onome što je rečeno na Danima plina, koje organizira Hrvatska stručna udruga za plin, Hrvatska ne bi trebala imati problema s opskrbom ove zime. Iz Vlade poručuju da je Podzemno skladište plina Okoli gotovo popunjeno

Milatić je rekao kako u skladištu imamo 430 milijuna kubičnih metara plina.

'Ako je malo hladnija zima, cijela Hrvatska potroši negdje oko 650 milijuna kubičnih metara. To je značajna količina. Ovo skladište održava stabilnost plinskog sustava. Ima svoj period punjenja koje je počelo u lipnju, sada završava. Pražnjenje će završiti negdje u veljači.

Mnogi govore da će ova zima biti teška, ali da će iduća biti još teža.

'Vremenske prognoze se obično daju na sedam dana. Ekonomske prognoze za razdoblje dulje od tri mjeseca su vrlo upitne', rekao je u Otvorenom Mladen Vedriš s Visokog učilišta Effectus ističući da se to često mijenja.

'Ako se ratna agresija Rusije zaustavi, stvari će se vratiti relativno u normalu', smatra dodajući da će se stvari u iduće dvije godine logistički razvijati.

Španjolci najavljuju uvoz alžirskog plina, Nijemci su najavili izgradnju četiri LNG terminala, moguće da će dva ili tri realizirati.'

Milatić ističe da je točno da pada proizvodnja, no da danas postoji puno ugovora i istraživanja. - Sve su prognoze da ćemo mi 2024. proizvoditi oko 1,2 milijarde kubika plina godišnje.

Ispunjen je cilj koji je zacrtala Europska unija, da do početka studenog skladišta budu puna. No i dalje je problem cijena po kojoj se nabavlja.

'Imamo puno skladište plina, ono što trebamo voditi računa svi to je to skupi plin, bez obzira na to što je on kupljen po 119 eura to je i dalje skupi plin', navodi Antonija Glavaš iz Prvog plinarskog društva d.o.o. za HRT.

Plin se do kraja ogrjevne sezone - do 31. ožujka, građanima isporučuje po zajamčenoj cijeni. Ali gospodarstvo i dalje plaća skupi plin.

'Cijena plina koja je rezultirala i s visokim cijenama električne energije, koja je rezultirala i s inflacijom. Mora se značajno spuštati, a to je jedino alternativama da se potraže druga rješenja', kaže predsjednik Hrvatske stručne udruge za plin Dalibor Pudić.

Europska unija drastično je smanjila ovisnost o ruskom plinu. No građani se i dalje pozivaju na racionalniju potrošnju.