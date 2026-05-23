Hrvatska muku muči s ubojicama, a pazite koga britanski suci masovno trpaju iza rešetaka

Dok hrvatsko pravosuđe ne može izaći na kraj s višestrukim ubojicama, u Velikoj Britaniji trend je potpuno drukčiji. U novom eksplozivnom izvješću Sveučilišta Queen Mary u Londonu (QMUL) i prosvjedničke skupine Defend Our Juries navodi se da je na Otoku nastala potpuno nova vrsta političkih zatvorenika - prosvjednici protiv klimatskih promjena i uništavanja Gaze

U istraživanju koje prenosi The Guardian navode da su zatvorske kazne za djela izravne akcije ili građanskog neposluha nekada bile rijetke, no sada su sve učestalije, ali i dulje. Cijelo izvješće bit će objavljeno u utorak, a u njemu se navodi da je zakonodavstvo u Engleskoj i Walesu postalo znatno strože, te da se bilježe sve češća kršenja policijskih ovlasti i građanskopravnih zabrana koje donose korporacije i javna tijela.

286 zatvorenika, 136 godina zatvora Autori istraživanja utvrdili su čak 286 slučajeva u kojima su klimatski aktivisti i borci za solidarnost s Palestinom ukupno osuđeni na 136 godina zatvora. Prosječno trajanje pritvora u 256 slučajeva za koje su bili dostupni podaci bilo je 28 tjedana, pri čemu je svaki treći prosvjednik bio zatvoren šest mjeseci ili više, a svaki peti dulje od godinu dana. 'Ovo su iznimne kazne koje se koriste za prosvjede koji su sami po sebi duboko politički. Ekstremne kazne i pritvori koriste se za pritisak na jednu kategoriju zatvorenika - one koji sudjeluju u građanskom neposluhu, izravnoj akciji kao rezultat političkog prosvjeda. Dakle, događa se nešto što je duboko političko. Vrlo često ti prosvjednici odražavaju stav većine, a ne manjine', navodi David Whyte, jedan od autora izvješća.

Prosvjed u Amsterdamu u znak podrške Palestini (ilustrativna galerija) Izvor: EPA / Autor: KOEN VAN WEEL







+3 Prosvjed u Amsterdamu u znak podrške Palestini (ilustrativna galerija) Izvor: EPA / Autor: KOEN VAN WEEL

Prosvjednici protiv izraelskog oružja i naftnih terminala Istraživači navode da su u 60% slučajeva konačne kazne bile blaže od vremena provedenog u pritvoru čekajući suđenje. Kao poseban primjer ističu organizaciju Filton 24, čiji su pripadnici optuženi za kaznena djela povezana s prosvjedom izravne akcije Palestine Action u tvornici u blizini Bristola kojom upravlja izraelski proizvođač oružja Elbit Systems. Optuženici su proveli do 18 mjeseci u zatvoru – standardni rok prije suđenja je šest mjeseci – prije nego što su svi osim jednog pušteni uz jamčevinu nakon što je prva skupina od šest optuženika oslobođena teške provale. Dvojica od te šestorice naknadno su oslobođena kaznenog djela nanošenja štete. Osamnaest drugih optuženika koji bi se trebali suditi zbog događaja u Filtonu još se suočava s drugim optužbama.