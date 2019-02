Hrvatska je nakon 12 godina uspostavila diplomatske odnose s Kraljevinom Esvatini. Što znate o njoj?

Vlada je u četvrtak dala suglasnost za uspostavu diplomatskih odnosa između Republike Hrvatske i Kraljevine Esvatini. Tom odlukom ovlašten je izvanredni i opunomoćeni veleposlanik - stalni predstavnik Republike Hrvatske pri Ujedinjenim narodima u New Yorku - da uspostavi diplomatske odnose između Hrvatske i Esvatinija potpisivanjem zajedničkog priopćenja. Proces će se tako privesti kraju nakon 12 dugih godina

Kralj je do sada skupio 15 žena te prema procjenama ima oko 35-ero djece. Dok se on kupa u bogatstvu, Esvatini spada među siromašnije zemlje svijeta s BDP-om od tek nešto manje od 10 tisuća dolara per capita. Gospodarstvo opterećuju nedovoljan industrijsko-tehnološki razvoj, slabo obrazovanje radništva i niska poljoprivredna produktivnost uzrokovana povremenim sušama. Esvatini ima najviše osoba zaraženih HIV-om u odnosu na broj stanovnika. Gotovo svaki četvrti stanovnik zaražen je ovim opakim virusom.

Zemlja se nalazi na jugu Afrike, između Južnoafričke Republike (duljina granice 430 km) na sjeveru, zapadu, jugu i jugoistoku te Mozambika (105 km) na istoku; obuhvaća 17.363 četvorna kilometra površine. Prema procjeni iz 2012. godine, u Esvatiniju živi oko 1,2 milijuna ljudi.