Hrvatska dobila 550 milijuna eura iz EU za zaštitu radnih mjesta i radnika

Europska komisija je danas isplatila više od 6,5 milijardi eura za devet država članica. Bila je to posljednja transakcija u okviru instrumenta SURE, namijenjenog zaštiti radnih mjesta i dohotka od posljedica pandemije bolesti Covid-19

Uz današnju devetu i posljednju isplatu, iz instrumenta SURE osigurano je ukupno 98,4 milijarde eura financijske pomoći za 19 država članica, priopćeno je iz Europske komisije. U okviru tih transakcija Bugarska je primila 460 milijuna eura, Cipar 29 milijuna eura, Češka 2,5 milijardi eura, Grčka 900 milijuna eura, Hrvatska 550 milijuna eura , Litva 142 milijuna eura, Latvija 167 milijuna eura, Poljska 1,5 milijardi eura, a Portugal 300 milijuna eura. Svih devet država članica već je primilo financijsku potporu u okviru instrumenta SURE.

Instrument SURE pomogao je državama članicama da ublaže učinke pandemije 2020. te je podupirao brzi oporavak 2021. Najnovije izvješće Komisije pokazuje da je iz instrumenta SURE u 2020. pružena potpora za oko 31,5 milijuna građana i 2,5 milijuna poduzeća, a u 2021. za 9 milijuna građana i više od 800 000 poduzeća. U lipnju 2021. instrumentu SURE dodijeljena je Nagrada Europskog ombudsmana za dobru upravu za 2021. u kategoriji pružanja usluga usmjerenih na građane. Instrument SURE dostupan je do 31. prosinca 2022.

Današnje isplate financirane su Komisijinim prošlotjednim izdanjem obveznica s društvenim učinkom EU SURE u vrijednosti od 6,548 milijardi eura, koje su u ovom razdoblju na kraju godine naišle na velik interes ulagača.

Europski instrument za privremenu potporu radi smanjenja rizika od nezaposlenosti u izvanrednoj situaciji (SURE) ključni je element opsežne strategije Unije za zaštitu radnih mjesta i radnika od posljedica pandemije koronavirusa. Iz tog instrumenta pruža se financijska potpora u obliku zajmova koje Unija odobrava državama članicama pod povoljnim uvjetima.

Komisija je 2. travnja 2020. predložila Uredbu o instrumentu SURE kao dio početnog odgovora Unije na pandemiju. Vijeće je tu uredbu donijelo 19. svibnja 2020. kao jasan znak europske solidarnosti, a instrument SURE postao je dostupan nakon što su sve države članice 22. rujna 2020. potpisale sporazume o jamstvu. Prva isplata izvršena je pet tjedana nakon toga.

Komisija je 7. prosinca 2022. za Unijin program SURE izdala novu 15-godišnju obveznicu s društvenim učinkom u vrijednosti od 6,548 milijardi eura s rokom dospijeća u prosincu 2037. Komisija izdaje obveznice s društvenim učinkom za financiranje instrumenta SURE i koristi se prihodima za pružanje naizmjeničnih zajmova državama članicama korisnicama. Dodatne informacije o tim obveznicama, kao i cjeloviti pregled sredstava prikupljenih u okviru svakog izdanja i država članica korisnica, dostupni su ovdje.

Današnji zajmovi Bugarskoj, Cipru, Češkoj, Grčkoj, Hrvatskoj, Litvi, Latviji i Portugalu dodatna su sredstva koja dopunjuju početnu financijsku pomoć iz instrumenta SURE odobrenu 2020. Vijeće je ta dodatna sredstva odobrilo u razdoblju od rujna do studenoga 2022. Poljskoj je danas isplaćen posljednji dio financijske pomoći odobrene 2020., nakon što je u studenome riješen problem povezan s apsorpcijom sredstava.