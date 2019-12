Hrvatska će poslušati Trumpa i podići izdvajanja za vojsku na 9,4 milijarde kuna godišnje

Na samitu NATO-a u Londonu 3. i 4. prosinca hrvatski premijer Andrej Plenković i ministar obrane Damir Krstičević preuzet će javnu obvezu da će Hrvatska u roku od pet godina dosegnuti dva posto izdvajanja za obranu, što odgovara traženjima koja je članicama NATO-a nametnuo SAD

Kako javlja Večernji list, 2024. za obranu ćemo trošiti 9,4 milijarde kuna godišnje, što je 40-ak posto više od 6,7 milijardi kuna, koliko Hrvatska trenutačno izdvaja za vojne troškove.

Zahvaljujući primjeni nove NATO-ove metodologije, Hrvatska sada izdvaja oko 1,68% BDP-a na obranu, a u to su uračunate i vojne mirovine veterana. No zapravo se na aktivnu vojsku RH troši oko 5 mlrd. kn godišnje, koliko se i prikazuje u vojnom proračunu. Kako su ovdje dodane i mirovine, kada se to spoji s plaćama, ispada da RH na osoblje troši čak 73% vojnih izdvajanja.