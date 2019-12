Hrvatima je u EU manje-više dobro, ali demokracijom u Hrvatskoj nikako nisu zadovoljni

U svibnju ove godine održani su deveti europski izbori na kojima je više od 420 milijuna građana Europske unije izabralo 751 zastupnika u Europskom parlamentu i od tada je dodatno porasla potpora građana članstvu u EU, čime se treću godinu zaredom nastavljaju odlični rezultati. Gotovo 60 posto građana podupire članstvo svoje zemlje u EU, kako pokazuje istraživanje Eurobarometar objavljeno u utorak

U Hrvatskoj 46 posto građana smatra kako je članstvo u EU dobra stvar, a najviše ih je u dobi od 55+ (48 posto), slijede oni od 40 do 54 godine (46 posto) i od 25 do 39 (44 posto) te od 15 do 24 godine (37 posto). Dok je situacija na razini EU-a obrnuta, mladi od 15 do 24 godine, njih 64 posto, najveći su pobornici članstva svojih država u Uniji, slijede dobne skupine od 25 do 39 i od 40 do 54, a onih od 55+ je 54 posto.