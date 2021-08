Hrvat evakuiran iz Afganistana: 'Nismo se tuširali ni pojeli nešto dva dana. Kad se izvuku ostali naši, možemo reći da je priči kraj'

Nakon što su talibani upali u Kabul i preuzeli vlast dio Hrvata evakuiran je iz Afganistana. Jedan od njih ispričao je za Dnevnik Nove TV kakva je situacija

'U Kabulu su na vojnom aerodromu ogromni C-17 Globemasteri polijetali svakih nekoliko sati s osobljem i vojskom iz zapadnih zemalja. Procedura za registraciju na let je duga. U Kataru ćemo trebati PCR test pa će ovdje biti još više čekanja. Uglavnom, planirani vojni let iz Katara za nas je prošlost. MVEP nam je riješio civilni let', rekao je jedan od evakuiranih Hrvata.

'Nismo se tuširali i pojeli nešto, ako isključimo kekse, već dva dana. Izvukli smo se i još samo da nam se izvuku ostali naši, onda možemo reći da je priči kraj', istaknuo je.

O repatrijaciji Hrvata iz Afganistana oglasilo se i Ministarstvo vanjskih i europskih poslova (MVEP), iz kojega su priopćili da je dosad evakuirano osam Hrvata.