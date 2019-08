Hrpa glomaznog otpada nadomak Gradske uprave, Zagrepčani bijesni: 'Ovo je sramota'

U srcu Zagreba, stotinjak metara od gradske uprave, Nova TV snimila je u nedjelju hrpu glomaznog otpada koja ondje danima stoji. Građani su očajni jer se na njihove pozive, kažu, Čistoća ne odaziva

"Bandić vam je tu, u krugu 300 metara. I njegovi ljudi tuda prolaze. Evo, Nacionalna knjižnica je udaljena 100 metara, fontane 200 metara, a vidite tu skladište otpada. Nitko to ne vidi. Prolaze tu ljudi, svi....'', požalio se Ivan Tvrtković, predstavnik stanara jednog ulaza zgrade u blizini koje se gomila divlje odlagalište, za Dnevnik Nove TV.

Stanovnici obližnjih zgrada to gledaju svaki dan. Kažu, slali su upite nadležnima, zvali. Bijesni su.

''Prvenstveno su krivi ljudi koji to rade. Batina ima dva kraja, s druge strane kriva je i Čistoća. Ako vi vidite, imate onaj klasičan odvoz otpada dva puta tjedno. Međutim, i oni ako to vide, trebali bi obavijestiti nadležne. Tu se događa to, to i to. Ajmo nešto poduzeti. Krivica je na obje strane'', smatra Silvija iz Zagreba.