Organizatori Hoda za život izvijestili su u četvrtak da je šest zastava te manifestacije skinuto i ukradeno na dvije lokacije u Zagrebu, a taj događaj povezali su s huškanjem na društvenim mrežama ljevičarskih aktivista.

"Noćas je nasilnim putem ukradeno, oteto, skinuto s gradskih jarbola pet zastava Hoda za život s lokacije Glavni kolodvor i jedna zastava na Trgu Republike Hrvatske ispred HNK", rekao je na konferenciji za novinare jedan od koordinatora zagrebačkog Hoda Ivan Mihanović.

Taj događaj povezuju "s huškanjem na društvenim mrežama ljevičarskih aktivista" koji su se, kazao je, "dogovarali i pozivali jedni druge, na nasilno uklanjanje, uništavanje i paljenje zastava manifestacije".

"Vrlo problematičnim smatramo to da bi upravo one grupacije koje su inače glasne kada su u pitanju slobode i ljudska prava, željele određivati tko to ima pravo pravo na život, tj. roditi, a vidimo da njihovi zahtjevi idu i prema tome da određuju tko ima pravo okupljati se, oglašavati i uopće imati pravo slobode govora", ustvrdio je Mihanović.