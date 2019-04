Hoćete li koristiti papirnate ili platnene vrećice? Jedne su 'krive' za uništavanje šumskog blaga, a druge za zagađenje oceana

Koristimo li više papirnatih vrećica, sjeći ćemo više šuma. Njihova proizvodnja guta više energije i pije 15 puta više vode od izrade onih plastičnih. Da bi proizvodnja pamučne torbe imala jednako nizak utjecaj na okoliš kao izrada plastične, trebali biste je koristiti do 7000 puta. Plastika je 'zelenija', tvrde autori nekoliko studija, ali samo ako se ne uzme u obzir vijest o uginulom kitu na filipinskoj obali, u čijoj je utrobi pronađeno rekordnih 40 kilograma plastičnog otpada

Naš mali škoj time je preduhitrio guvernera američke savezne države New York, Andrewa Cuoma , koji je prije nekoliko dana najavio zabranu korištenja plastičnih vrećica od ožujka 2020. Plastične vrećice za jednokratnu uporabu zabranjene su u indijskoj državi Karnataka, teritorij australskog glavnog grada uveo je zabranu još 2011., u Čileu je to učinjeno u svim obalnim gradovima… U svijetu je zabranu ili ograničenje plastičnih vrećica za jednokratnu uporabu donijelo 127 država. Trošite ih manje, poruka je i naših zakonodavaca koji su od prvog siječnja odredili njihovu naplatu u trgovinama.

Danska agencija za zaštitu okoliša u studiji iz 2018. procjenjuje prema svojih 14 pokazatelja da se torba izrađena od konvencionalnog pamuka mora opetovano koristiti do 7000 puta kako bi njezina proizvodnja imala jednako nizak utjecaj na okoliš kao izrada jedne plastične. Štoviše, onu od organskog pamuka treba upotrijebiti čak do 20.000 puta jer organski pamuk ima 30 posto nižu stopu prinosa od konvencionalnog, što znači da koristi daleko više resursa od plastike, posebno vodu.

Jer pamučne su torbe jako, jako žedne. Za uzgoj jednog kilograma sirovog 'bijelog zlata' potrebno je u prosjeku 8500 litara vode, negdje čak do 40.000 litara. Ali nije riječ samo o uzgoju pamuka, nego i o golemoj potrošnji vode pri proizvodnji prediva, bijeljenju, bojenju i tiskanju uzoraka na tkanini, što iza sebe ostavlja dodatne količine teško zagađenih i otrovnih otpadnih voda – 600 litara na kilogram tekstila. Tomu još pri uzgoju konvencionalnog pamuka treba dodati pesticide, insekticide i umjetno gnojivo. Plastika se lako reciklira, pamuk mnogo teže, a u svijetu niti ne postoji za to izgrađena infrastruktura.

40 kilograma otpada u želucu jednog kita

Dakako, to je jedna strana medalje. Drugu stranu ova istraživanja nisu uzimala u obzir. A to je najnovija vijest da je na Filipinima pronađen uginuli mladi kit s rekordnih 40 kilograma plastičnog otpada u želucu. Zastrašujuća je vijest da su u Jadranu, dakle ovdje, ne na nekim dalekim Filipinima i Maldivima, nego na našem pragu, u 70 posto ribe pronađeni tragovi mikroplastike. Zvuči apokaliptičnom procjena da će u oceanima - u kojima je već natrpano 150 milijuna tona plastičnog, stotinama godina nerazgradivog otpada - do 2050. biti više plastike nego ribe nastavimo li je koristiti istim tempom kao do sada.