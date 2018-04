Hoće li danas pasti dogovor oko Glunčića?

Kandidatura Matka Glunčića za čelo Ekspertne radne skupine izazvala je tenzije u odnosima HDZ-a i HNS-a, a rasplet se očekuje na sastanku Plenkovića i Vrdoljaka

POVJERENSTVO UZELO TIME OUT

Vrdoljak se o cijeloj situaciji oglasio na Facebooku.



'Reći ću vam ovako. S partnerom u Vladi imali smo različita mišljenja oko Obiteljskog zakona pa smo pristojnom i argumentiranom politikom pronašli najbolje moguće rješenje. Imali smo drugačije poglede i oko Istanbulske konvencije pa je pronađeno najbolje moguće rješenje. Hrvatska napokon pokazuje političku širinu i kompromisima dolazi do sve većih demokratskih standarda te djeluje u najboljem interesu naših građana. I zato sam optimističan da će i po pitanju obrazovanja doći do najboljeg mogućeg rješenja. Reforma obrazovanja nadomak je provedbe u školama! Činjenice demantiraju sve one koji tvrde suprotno', poručio je Vrdoljak.