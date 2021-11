Hoće li covid potvrde biti potrebne i u drugim sferama života?

Obvezne COVID potvrde u državnim i javnim službama naišle su na otpor dijela društva. Prosvjednici ne posustaju, Vlada najavljuje zakonske kazne za nepoštivanje odluka Stožera, a Most kreće u prikupljanje potpisa za referendum o COVID potvrdama. Hoće li u Hrvatskoj uskoro COVID potvrde biti potrebne i u drugim sferama života?

- Odluka koja je donesena nije u skladu sa zakonom. Članak 47. zakona o zaštiti od zaraznih bolesti na koji se ova odluka poziva, ne poznaje COVID potvrde. One nisu u njega upisane. Upisane su druge mjere. Postoji samo jedna odredba u kojoj se kaže "druge mjere". Ako vi propisujete mjeru koja je restriktivnija od onih koje ste raspisali u zakonu, vi biste to trebali posebno navesti unutar zakona. Da zakon ne poznaje COVID potvrde, najbolje vidimo po tome što je i premijer rekao. On je rekao da će morati mijenjati zakone da bi se uvele sankcije za one koji ne koriste COVID potvrde. Ne može se na ovakav način postupati s pravima naših građana. Stoga smo odlučili raspisati referendum. Za sada smo prešli broj od 43.000 građana, volontera, koji su nam dali svoje podatke na raspolaganje da bi sudjelovali u ovoj akciji, kazala je Selak Raspudić.

Bačić je potom uzvratio da je uvođenje COVID potvrda baš utemeljeno na zakonu o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti upravo u 47. članku i na zakonu o sustavu civilne zaštite. Dali smo Stožeru ovlasti po tim zakonima kako bi zaštitili građane RH od koronavirusa. Koliko znam na Ustavnom sudu je propitkivanje korištenja COVID potvrda za djelatnike u zdravstvenom i socijalnom sustavu, kazao je.

- Što se tiče referenduma, teško mi je tvrditi je li to u skladu s Ustavom ili nije. Pričekajmo da MOST s tim izađe. Postoji točno što se može, a što ne propitkivati referendumom. Načelno gledajući, to me podsjeća na to kao da bismo izašli na referendum na ukidanje vezivanjem pojasa u automobilu. Naime, vezivanjem pojasom u automobilu ne jamči da ćete preživjeti prometnu nesreću. Dakle, i cijepljeni mogu prenositi zarazu, ali to u puno manjem postotku. Čini mi se da MOST referendumom želi prikupiti političke poene dijela građana koji iz različitih razloga ne žele pristupiti cijepljenju, kazao je.