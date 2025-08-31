HND osudio zastrašujuće prijetnje Jergoviću: 'Želi se zastrašiti sve koji progovaraju kritički'

Iz Hrvatskog novinarskog društva u nedjelju su osudili zastrašujuće prijetnje upućene Miljenku Jergoviću, višestruko nagrađivanom književniku i novinaru te članu HND-a te istaknuli da se se njima želi zastrašiti one pojedince u društvu koji progovaraju kritički.

"Prijeteće poruke su jasne i nedvosmislene, a cilj im je zastrašiti one pojedince u društvu koji progovaraju kritički. Budući da je nedvojbeno kako je prijetnja iskazana prema novinaru u vezi s njegovim poslom, dakle pisanjem i javnim djelovanjem u medijima, policija, odnosno DORH bi je trebali procesuirati po službenoj dužnosti", istaknuli su iz HND-a u priopćenju. Dodali su i da zakon za to predviđa kaznu zatvora do tri godine.

Podsjetili su da je prva prijetnja ispisana u četvrtak na pročelju zgrade u Zagrebu u kojoj Jergović živi, a dan nakon toga na drugom je mjestu uslijedio novi jezivi grafit u kojem se, osim njega, spominje i oporbena političarka Dalija Orešković, koja mu je pružila podršku. HND od Vlade, a posebice od Ministarstva kulture i medija, stoga traži da zaustave napade na novinare i novinarke koji su u posljednje vrijeme na udaru nekih skupina zajedno s kulturnim radnicima.

"Umjesto cinizma čelnih ljudi vlasti, tražimo provođenje zakona i poštivanje Ustava", poručili su. Isto tako, iz HND-a su naveli da najavu braniteljskih udruga o podizanju kaznene prijave protiv novinarke Melite Vrsaljko nakon njihova nedavnog nasrtaja na nju u Benkovcu smatraju novim činom zastrašivanja novinarke, "na koji ne pristajemo".

