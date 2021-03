HND: Bačićev progon čelnih ljudi HND-a i Sindikata novinara udar na slobodu medija

Otkaz ugovora o radu novinaru i predsjedniku HND-a Hrvoju Zovku , novi je udar na novinare i slobodu medija, ocijenio je u petak HND poručivši kako se "postupanje glavnog ravnatelja HRT-a Kazimira Bačića po metodama i izvedbi ni po čemu ne razlikuje od montiranih staljinističkih procesa"

"Budući da je Zovku sada oktroiran otkaz za slične optužbe zbog kojih je 2018. godine dobio izvanredni otkaz, a koji je pravomoćnom sudskom presudom proglašen protuzakonitim pa je vraćen na posao, jasno je kako glavni ravnatelj HRT-a ne poštuje odluke hrvatskih sudova. Brutalnim pritiskom na pravosuđe, ne birajući sredstva, on nastoji eliminirati sve one koji svojim javnim i profesionalnim djelovanjem stoje na putu da javnim dobrom vlada kao osobnom prćijom, što potvrđuje i 'upozorenje pred mogući otkaz' predsjednici SNH Maji Sever", ističu u HND-u.

Navode i kako su glavnom ravnatelju državne televizije "mete za odstrel očito svi oni koji su se usudili javno progovoriti o teškim optužbama za seksualno uznemiravanje i mobbing koje je na račun ravnatelja Poslovne jedinice Poslovanje HRT-a Mislava Stipića iznijela jedna zaposlenica (a potom ih posvjedočilo još dvoje ljudi). Bačić je navode pokušao zataškati, da bi potom svog bliskog suradnika Stipića poput velmože amnestirao svake krivnje".

HND traži očitovanje Vlade i resornog ministarstva

HND traži hitno očitovanje Vlade i Ministarstva kulture i medija "zbog nečuvenog progona novinara i ugrožavanja medijskih sloboda svojstvenog diktatorskim režimima, a ne zapadnoeuropskim demokracijama".

Bačić je, navodi HND u priopćenju, na sjednici saborskog Odbora za informiranje, informatizaciju i medije 1. ožujka 2021. "obmanuo članove i hrvatsku javnost tvrdeći kako se postupci na HRT-u provode 'sukladno zakonu i internim aktima'. Rekao je da to čini četvero za to zaduženih povjerenika, a paralelno je on sam vodio istragu protiv Zovka, bez mogućnosti da se on osobno izjasni o optužbama i pozove svoje svjedoke".

HND također od saborskog Odbora za informiranje, informatizaciju i medije taži osnivanje neovisnog povjerenstva koje će ispitati sve prijave i postupke na HRT-u.

Budući da na HRT-u vladaju dvostruki kriteriji, a kroji ih Kazimir Bačić, koji je istodobno i isljednik i porota i sudac, ali i na to da se dvije prijave odnose upravo na glavnog ravnatelja, smatramo kako je to jedini mogući način da se, uz zaštitu žrtava, transparentno i bez pritisaka, utvrde sve činjenice, neovisno o kome je riječ, poručuju u priopćenju.

Vladu, Ministarstvo kulture, Odbor za informiranje, informatizaciju i medije te Nadzorni odbor HRT-a HND poziva da preispitaju način upravljanja javnim nacionalnim servisom koji je "nečinjenjem nadležnih postao leno jednog čovjeka i njegove interesne skupine".

Kao novinari i građani jedne od članica EU ne možemo pristati da se u najutjecajnijoj medijskoj kući u Hrvatskoj ugledni novinari i urednici zbog svog profesionalnog i javnog djelovanja proganjaju, zastrašuju i tjeraju na ulicu. Takvo stanje neodrživo je u društvima koja žele biti demokratska i hitno ga treba zaustaviti. Nema slobodnog društva bez slobodnih medija. HND se uvijek zalagao za slobodu mišljenja i protiv bilo kakvog i bilo čijeg nasilja, pa ni sada neće ostati gluh i slijep na progone s HRT-a, poručuje se u priopćenju HND-a.