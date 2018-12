Hladno i pretežno oblačno, pogledajte kada nam stiže novi snijeg

Vrijeme će u ponedjeljak biti pretežno oblačno uz povremenu oborinu, većinom na Jadranu i u gorju

I u nastavku tjedna zadržat će se relativno hladno, u utorak i srijedu većinom suho, zatim ponovno uz oborine - na Jadranu uz kišu, na kopnu i snijeg. U utorak će biti djelomice sunčano uz promjenljivu naoblaku, a malo kiše moguće je još samo u noći i ujutro na jugu Jadrana.

Vjetar većinom slab, na Jadranu će umjerena i jaka bura postupno slabjeti.

Jutarnja temperatura od -8 do -3, na Jadranu 2 do 7, a najviša dnevna od 0 do 4, na Jadranu 7 do 11 stupnjeva Celzijevih.