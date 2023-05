'Hitni prijemi su krcati ljudima kojima tamo nije mjesto'

'Mogu zaključiti da je ministar postao jako bahat i da se služi zastrašivanjem prvenstveno djelatnika. To je žalosno, a čini mi se da će ministar s ravnateljima nekih bolnica koji ne rade dobro svoj posao – potonuti', rekao je za N1 . Smatra da upravo ovaj slučaj dokazuje kako se ministru zdravstva Viliju Berošu ne može vjerovati.

'Fotografija je dan poslije došla do Županije koja je tražila obrazloženje što je on napravio, što znači da je ravnatelj bio upoznat s tim. Dan poslije isti izvor poslao je nama i ministru Berošu preko Vibera. Ministar je bio dva dana nakon slučaja upoznat sa slučajem, dakle ministar je za njega znao', nastavio je Petrušić i zaključio kako je Beroš znao za slučaj prije nego što je on izašao u medije.

Tvrdi kako su oni pričekali s objavom fotografije jer su se prvo željeli uvjeriti hoće li ministar reagirati. Petrušić kaže da je Beroš reagirao tek nakon 72 sata od primitka poruke. 'Najgora stvar u svemu tome što je fotografija kružila među građanima Siska, a tako je i došla do Županije i ministra', rekao je za N1.

Petrušić ne vjeruje da bi ministar reagirao u slučaju da sporna fotografija nije objavljena u medijima. 'Nakon naše objave odmah se oglasio i premijer, a ministar Beroš se pravio kao da je vidi prvi put', istaknuo je. Petrušić. Podsjetio je i na izjave ravnatelja bolnice Tomislava Dujmenovića koji je uvjeravao javnost da su obje pacijentice dobro, iako je jedna od njih već preminula.