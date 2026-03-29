HGSS ne staje: Raščišćavali i pristupe vlastitim prostorijama

Od petka ujutro HGSS je na više lokacija u Hrvatskoj angažiran zbog posljedica jakog nevremena, olujnog vjetra i obilnog snijega
Na Medvednici su pripadnici HGSS stanice Zagreb raščišćavali pristupe vlastitim prostorijama, evakuirali zaštitara s Brestovca, spašavali ozlijeđenog planinara s Leusteka te zajedno s Vatrogasna postrojba Zagreb i dalje rade na terenu. U nevremenu je teže oštećeno i jedno stanično vozilo.
HGSS Stanica Delnice intervenirala je u Zalesini, gdje je zbog neprohodne ceste i zaustavljenog željezničkog prometa zbrinut strani državljanin.
Na području Saborskog HGSS Stanica Ogulin sudjeluje u otklanjanju posljedica snježne oluje, obilasku starijih mještana, te pomoć HEP-u.
Jučer i danas pripadnici HGSS Stanica Požega obišli su područje Papuka i Psunja. Cesta Velika - Nevoljaš - Jankovac zatvorena je za promet, a građane molimo da ne pokušavaju prolaziti tom dionicom. Cesta Pakrac - Omanovac je prohodna, dom je otvoren i ima struje.