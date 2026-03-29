i dalje na terenu

HGSS ne staje: Raščišćavali i pristupe vlastitim prostorijama

Bi. S.

29.03.2026 u 16:42

HGSS Izvor: Pixsell / Autor: HGSS/PIXSELL
Od petka ujutro HGSS je na više lokacija u Hrvatskoj angažiran zbog posljedica jakog nevremena, olujnog vjetra i obilnog snijega

Na Medvednici su pripadnici HGSS stanice Zagreb raščišćavali pristupe vlastitim prostorijama, evakuirali zaštitara s Brestovca, spašavali ozlijeđenog planinara s Leusteka te zajedno s Vatrogasna postrojba Zagreb i dalje rade na terenu. U nevremenu je teže oštećeno i jedno stanično vozilo.

HGSS Stanica Delnice intervenirala je u Zalesini, gdje je zbog neprohodne ceste i zaustavljenog željezničkog prometa zbrinut strani državljanin.

Na području Saborskog HGSS Stanica Ogulin sudjeluje u otklanjanju posljedica snježne oluje, obilasku starijih mještana, te pomoć HEP-u.

Jučer i danas pripadnici HGSS Stanica Požega obišli su područje Papuka i Psunja. Cesta Velika - Nevoljaš - Jankovac zatvorena je za promet, a građane molimo da ne pokušavaju prolaziti tom dionicom. Cesta Pakrac - Omanovac je prohodna, dom je otvoren i ima struje.

