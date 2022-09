HERA: Sva kućanstva će od 1. listopada imati plin, sva brojila moraju biti očitana do kraja ovog mjeseca

Hrvatska energetska regulatorna agencija (HERA) je na današnjoj sjednici Upravnoga vijeća donijela Odluku o početku pružanja javne usluge opskrbe plinom krajnjim kupcima kategorija kućanstvo kojima prestaje ugovor o opskrbi plinom, izvijestila je HERA u petak

HERA-ini nalozi u osnovi se svode na to da sva brojila moraju biti očitana do kraja ovog mjeseca i svim građanima koji žele prijeći iz tržišne usluge na jeftiniju uslugu u obvezi javne usluge, mora se omogućiti da se to dogodi sa 1. listopadom.

Uslijed trenutne situacije na tržištu plina, opskrbljivači plinom ovih dana obavještavaju kućanstva da povećavaju cijene plina od 1. listopada, ili da ugovor o opskrbi plinom po tržišnim načelima istječe 30. rujna 2022. i da opskrbljivač plinom ne namjerava produljiti ugovor ili pak da raskidaju postojeće ugovore o opskrbi plinom s 30. rujna.

Razlog je taj što je nabavna cijena opskrbljivačima takva da im se ne isplati prodaja krajnjim kupcima po sadašnjim cijenama. U tom slučaju aktivira se mehanizam obveze javne usluge, kako kućanstva ne bi ostala bez plina.

U Hrvatskoj je oko 120 tisuća takvih kućanstava, a rješenje je za njih prelazak na javnu uslugu.