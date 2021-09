HEP pere ruke od sporne ekshumacije koja je na noge digla mještane Gornjeg Kosinja: Od izvođača radova tražili smo očitovanje

Hrvatska elektroprivreda (HEP) očitovala se za tportal o spornoj eksumaciji pokojnika sa starog groblja u Gornjem Kosinju, ličkom mjestašcu koje će za nekoliko godina biti izbrisano s lica zemlje. U sklopu projekta HE Senj, pod vodom budućeg akumulacijskog jezera naći će se nekoliko naselja općine Perušić, a izmještanje je započelo burno - mještani su se pobunili zbog načina ekshumacije svojih predaka, te su na sudu ishodili privremenu obustavu radova

Kako je tportal već pisao, tamošnji župnik, vlč. Pero Jurčević, stao je uz svoje župljane te se usprotivio ekshumaciji kakvu je provelo lokalno komunalno poduzeće Perušić d.o.o. u vlasništvu istoimene općine. Jasno mu je da se jedan sloj zemlje mora maknuti teškom mehanizacijom, no što kada se dođe do kostiju pokojnika?

Domovii i zemljišta mještana Gornjeg Kosinja, Mlakvi i Bakovca naći će se na dnu jezera do 2028. godine, za kada je utvrđen rok izgradnje Hidroenergetskog sustava Kosinj. Cijeli projekt težak je 3,4 milijarde kuna, a u srpnju je proglašen strateškim investicijskim projektom za Republiku Hrvatsku. Jezero će se prostirati na 12 milijuna četvornih metara, imat će dvije brane, a početna cijena za otkup poljoprivrednog zemljišta je 12 kuna po četvornom metru. Mještani su se, manje-više, pomirili s tim da će svoje živote morati nastaviti negdje drugdje, no devastaciju posmrtnih ostataka ne opraštaju.

'Mještani su se uzbunili kada su shvatili na koji se način to radi. Ekshumacija se tako ne može vršiti. Oni su u tjedan dana cijelo jedno groblje uspjeli prekopati bagerom. To strašno ružno izgleda, to su hrpetine zemlje.... Ne može se groblje iskapati kao da je njiva', rekao je Jurčević za tportal.

Temeljem kaznene prijave protiv nepoznatog počinitelja za kazneno djelo povrede mira pokojnika, kojoj su priložene i fotografije radova na groblju od 26. kolovoza, Općinski sud u Gospiću naložio je privremeni prekid HEP-ovih radova zbog smetanja posjeda i zakazao sudsku raspravu za 23. rujna.