HDZ reagirao na Raspudićev podražaj: 'Dobro je, Raspušenko je evoluirao i prihvatio stajališta Vlade'

Hrvatska demokratska zajednica (HDZ) promptno je odgovorila na jutrošnju opasku saborskog zastupnika Nina Raspudića (Most) da premijer Andrej Plenković 'besramno koristi tragediju ukrajinskog naroda za bacanje medijskih dimnih bombi kako bi zaklonio kriminal vladajućih'. Raspudić se referirao na premijerovu izjavu o tome da je oporba istragu o Ini iskoristila za igrokaz s ispitivanjem bivšeg šefa Janafa, te da je to 'orkestrirana operacija i akcija točno jasno vidljivih i prepoznatljivih aktera, samo moramo još vidjeti koliko je ona samo unutarnja, a koliko je i vanjska', kao i da će se 'to ispitati'

Odgovor Raspudiću HDZ je objavio na Facebooku. 'Dobro je, Raspušenko je evoluirao i prihvatio, nadamo se iskreno, stajališta koja Vlada RH ima od prvog dana. Sada ipak, poput nas, govori o tragediji ukrajinskog naroda, više ne optužuje Ukrajinu da je “izazvala Rusiju”, a Ukrajince da sami sebe ubijaju. Više ne slavi Putina i “nepobjedivu rusku vojsku”, više ne opravdava aneksiju Krima. Još samo da prestane, po uzoru na svog idola s Pantovčaka, varati Hrvate u BiH dok kao klasični provokator radi za Komšića…', naveli su iz HDZ-a.

Raspudić je prethodno u Saboru rekao da se pitanjem primaju li politički akteri novac iz centara moći bilo s istoka ili zapada za protudržavno djelovanje trebaju baviti službe, a ne vladajuća stranka. "No možda on (Plenković, op.a.) sam djeluje na daljinski upravljač pa onda misli da svi rade tako“, izjavio je u saborskom govoru na slobodnu temu. „Hoće li tu istragu provesti neki HDZ-ov James Bond, primjerice kolega Habijan, koji je jučer precizirao kako sumnjiči oporbu da je na ruskom daljinskom upravljaču, ili će za istragu i progon oporbe koristiti državni represivni aparat“, zapitao se Mostov zastupnik.

„U očajnom batrganju korumpirane oligarhije čija se piramida raspada, na sve strane se bacaju spinovi, dimne bombe, odvlače pozornosti. Obećavaju se fiktivne mrkve na dugom štapu, ali i prijeti konkretnim batinama“, rekao je Raspudić. Kao „primjer mrkve“ naveo je obećanje vladajućih da će, „bez uvjerljivog plana“, sagraditi Maksimirski stadion.