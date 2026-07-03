HDZ poziva stranke na dogovor o ustavnim sucima: 'Izaberimo najbolje'

Predsjednik saborskog Kluba HDZ-a Ante Sanader pozvao je u petak zastupnike SDP-a, ali i ostalih stranaka da sjednu za stol i dogovore se o tri kandidata za ustavne suce, kako bi Ustavni sud upotpunili do 15. srpnja kada Sabor odlazi na dvomjesečnu ljetnu stanku
"Nakon što smo saslušali sve kandidate za Ustavni sud, pozvao sam sve stranke, posebno najveću oporbenu, SDP, da krenemo s razgovorima i sada ih ponovno, javno pozivam da sjednemo, razgovaramo, čujemo prijedloge i izaberemo tri preostala ustavna suca do 15. srpnja", izjavio je Sanader u Hrvatskom saboru.
Smatra da je devet dana od saslušanja svih kandidata "sasvim dovoljno vremena" za promisliti tko je među njima najbolji.
"Kako smo rekli i prošli puta, naš interes je da se ne biraju stranački kandidati. I sad kažemo, izaberimo najbolje, najstručnije ljude da dođu u Ustavni sud koji je blokiran. Mi moramo izabrati tri ustavna suca prije početka pauze Sabora, a prilika je sljedeće glasovanje 15. srpnja, zadnji dan zasjedanja", istaknuo je HDZ-ov zastupnik.
Posljednji aktualni događaji oko slanja pripadnika Oružanih snaga na mimohod u Francuskoj te kršenja zakona od strane predsjednika Republike Zorana Milanovića potvrđuju koliko je važno imati upotpunjen Ustavni sud, kaže Sanader.
"Vidite kod sukoba s predsjednikom Milanovićem i kod kršenja zakona da je vrlo važan rad Ustavnog suda u punom sastavu, da može donositi potencijalne odluke i oko tog pitanja. Pa evo, ponavljam i pozivam, iskoristimo sljedeći tjedan da sjednemo, razgovaramo. Izaberimo najbolje kandidate, suce s karijerom i omogućimo da Ustavni sud radi i može donositi odluke", pozvao je Sanader.
SDP: S HDZ-om ovaj put nećemo pregovarati
Iz SDP-a su već ranije najavili da ovog puta s HDZ-om neće pregovarati i usuglašavati imena kandidata, kojima je za imenovanje potrebna dvotrećinska većina u Saboru. Prema tome se, najavili su, zasigurno ni u novom pokušaju neće izabrati tri nova suca do 15. srpnja nego tek na jesen.
Sanader je napomenuo da su se predstavnici HDZ-a i SDP-a prethodnog puta dogovorili oko kandidata, ali da su iz SDP-a na kraju odustali, zbog čega se morao raspisati novi javni poziv te da je očito želja SDP-a blokirati Ustavni sud.
"I onda u toj situaciji svatko može govoriti kako je nešto ustavno ili neustavno. To je tragedija, mi se borimo da institucije rade. Ova institucija je prevažna i ovo što radi Milanović je najbolja potvrda da je hitno potreban puni sastav Ustavnog suda, koji može onda govoriti što je ustavno, što nije. A ne da svatko sebi daje za pravo da tumači Ustav", opetovao je.
HDZ-ov zastupnik kaže i da ne vidi razlog da se ne postigne dogovor prije ljetne stanke.