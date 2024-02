HDZ-ovi europarlamentarci otkrili su nam kako bi mogla izgledati kampanja za EU izbore

'Baš pregovaramo unutar Parlamenta s kolegom Piculom oko novog instrumenta od šest milijardi eura za plan rasta za zapadni Balkan. To će naznačiti veliku promjenu u smislu konvergencije i pridruživanja tih zemalja EU-u', kazao je Karlo Ressler. I dok je BiH trenutačno na 30 - 40 posto prosječne razvijenosti u EU-u, Hrvatska je, kako kaže, u deset godina članstva skočila sa 60 na 75 posto.

'To su teme na kojima smo radili kroz različite dokumente u ovih pet godina. S jedne strane tu je sigurnost, u što zasigurno u širem smislu spadaju i migracije. Tu je svakako i obrana, a s druge strane i gospodarstvo', kaže Ressler, istaknuvši da je konkurentnost unutar EU-a posljednjih godina zbog nekih političkih grupa postala čak prljava riječ.

Što se pak tiče predizborne kampanje za europske izbore na razini Hrvatske, Ressler kaže da je u hrvatskom kontekstu prošlo vrijeme poetičnog opisivanja ljepote europskog projekta. 'Mislim da nas takve kampanje ne bi daleko dovele što se tiče izlaznosti hrvatskih građana na EU izbore', dodaje. 'Ipak, svi se slažemo da je Hrvatska postala jača, snažnija, uređenija i u međunarodnom smislu više prepoznatljiva', ističe.

Ressler se kao eurozastupnik tijekom ovog mandata bavio trima temama – proračunskim politikama (ravnomjeran razvoj), migracijama i umjetnom inteligencijom s digitalnom transformacijom.

'Migracijski akt bila je možda tema gdje su se stavovi dva najveća europska kluba (EPP i S&D), pa tako i HDZ-ovih i SDP-ovih eurozastupnika najviše razlikovali', kaže Ressler, dodavši da će ipak dobar dio europskih konzervativaca (ECR) stati iza ovog dokumenta, a s druge strane najviše negoduju Zeleni.

'To da ga Zeleni neće podržati pokazuje samo da postoje političke grupacije koje su imale disproporcionalan učinak na to kako se oblikuje ova rasprava, s različitim nerealnim, eksperimentalnim i suludim idejama', kaže on.

'Sada kada je važno doći do dogovora - kojim nitko nije potpuno zadovoljan, ali je puno bolji nego ono što imamo - oni nisu spremni nadići uskogrudne ekološke interese u korist europskog konsenzusa', dodaje.

Ressler je komentirao i trendove popularnosti europskih stranaka/klubova. Kako kaže, socijaldemokrati su u padu, a najveći pad dogodit će se kod Zelenih i Liberala. 'S druge strane jasno je da će jačati i krajnosti na lijevoj i desnoj strani spektra - krajnja ljevica, ID i ECR - i neće biti homogeni nakon izbora.

Sunčana Glavak osvrnula se na predikcije o plasmanu njihova europskog kluba (EPP) na nadolazećim izborima. 'Zadnje istraživanje iz veljače pokazuje da ćemo imati četiri mandata više, što jasno pokazuje koja je opet vodeća grupacija u Europskom parlamentu', kaže.

Ono na čemu će oni iz EPP-a sigurno raditi, kako kaže Glavak, suočavanje je s euroskeptičnim sentimentom unutar EU-a. 'Ne smijemo zaboraviti da unutar grupacije političkih stanaka koje djeluju u Europskom parlamentu postoje stranke koje uopće ne dijele europske vrijednosti, a one su i dalje tu. Dakle euroskeptici neće nestati s političke scene', kaže Glavak.

'Vidjeli smo i recentna zbivanja prije dva tjedna, kad je izašlo na vidjelo da je jedna kolegica izravno surađivala s Rusijom i bila njihov propagator unutar Europskog parlamenta', dodaje ona, ističući da s druge strane i svi podaci ukazuju na to da Rusija pojačava svoje napore da naruši demokratske procese unutar EU-a.

I eurozastupnica iz redova HDZ-a Željana Zovko očekuje da će EPP dobiti više glasova na sljedećim izborima jer će, kako kaže, oni kao klub desnog centra održavati stabilnost EU-a u vrlo izazovnim vremenima.

'Trump vjerojatno dolazi na vlast u SAD-u i cijela transatlantska situacija se mijenja. Macron je u Francuskoj dekonstruirao snažne stranke, populizam jača i sad će porasti utjecaj desnog centra, što će ići na veliku štetu liberala', kaže Zovko. Od talijanskih stranaka bi pak mogao porasti broj zastupnika EPP-a iz stranke desnog centra Forza Italia, smatra ona.