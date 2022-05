HDZ odgovorio Milanoviću: 'Iskompleksiran je, pakostan i ljubomoran na Andreja Plenkovića!'

Hrvatska demokratska zajednica na svom Facebooku reagirala je na posljednje izjave predsjednika Republike Zorana Milanovića.

'Jesu li Milanoviću na prvom mjestu ruski ili hrvatski interesi? Glasan kada treba braniti Kremlj, još se u veljači - prije ruske agresije na Ukrajinu - otvoreno protivio širenju NATO-a. No tada se još nije bio dosjetio zlorabiti Hrvate u BiH za svoje proruske stavove. Koliko mu je stvarno stalo do njih pokazivao je dok je 'hrabro' u crvenom šuškavcu podupirao Komšića i tzv. građansku BiH, radovao se kada im je drugi narod nametao političke predstavnike, a kao premijer pune 4 godine na Europskom vijeću nije izustio nijedno slovo o nepravednom Izbornom zakonu Bosne i Hercegovine i majorizaciji Hrvata - i to dok su im se otimala prava. Bio je šutljivi, nezainteresirani poltron kada je trebao zastupati RH i Hrvate u BiH! I sada, dok ispucava 'ćorke' o blokadi, ne samo da ide na ruku Kremlju koji provodi svirepu agresiju nad Ukrajinom, nego u biti i učvršćuje poziciju onima koji preglasavaju Hrvate u BiH. Iskompleksiran, pakostan i ljubomoran na Andreja Plenkovića, jedini 'uspjeh' koji on može postići jest to da samu Hrvatsku izloži 'vetu' i 'blokadama' - čije će žrtve biti hrvatski građani. I to u jeku najvećih sigurnosnih, gospodarskih i energetskih neizvjesnosti', zaključuju.