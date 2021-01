HDZ napada Milana Bandića u Zagrebu Damirom Vanđelićem?

U sjeni potresa i pandemije biraju se kandidati za lokalne izbore, a HDZ bi u Zagrebu trebao ponuditi Damira Vanđelića

Glavnom gradu je obećao antikoruptivni model obnove, prema kojemu ortaci, kumovi i ostali tradicionalni poslovni subjekti bandićevskog Zagreba neće “maznuti ni kune”. “Obnova Zagreba”, rekao je Expressu, “omogućuje da neke stvari koje smatram važnim u društvu budu realizirane upravo kroz vođenje Fonda. Prvo, da se do zadnje kune ima uvid u potrošnju javnog novca. Drugo, da osmislimo antikoruptivni sustav potrošnje novca koji će u potpunosti smanjiti mogućnost neprihvatljivog korištenja tih javnih sredstava...”.

Kao hrvatski branitelj, u glinskom je logoru proveo 173 dana nakon što je u Hrvatskoj Kostajnici zarobljen 12. rujna 1991. “Tijekom šest mjeseci, koliko sam proveo u zarobljeništvu, nijednom se nisam oprao. Bio sam stalno u istoj uniformi i istim čizmama. Zamislite samo što to znači za gradsko dijete. Bio sam pun mrlja, čireva... Bio sam mršav, imunitet mi je pao, imao sam dijareju koja nije prestala, hemoroide, bio sam psihički razdražljiv, a na kraju sam dobio i upalu pluća, koju puna tri tjedna nisam uspio smiriti antibioticima”, rekao je 2007. godine. Radio je u Plivi, u Belgiji je vodio izgradnju pivovare, bio direktor inženjeringa za istočnu Europu. Odlikovan je više puta.

Upitno je jedino kako će posao obnove Zagreba spojiti s predizbornom kampanjom, jer obje stvari traže cijelog čovjeka, ali on je siguran da će to moći. U zadnjem obraćanju javnosti rekao je da može pobijediti ne samo na zagrebačkim izborima, nego i na nekim drugim, a na što je mislio, ostala je zagonetka. No samouvjerenosti mu očito ne nedostaje, pišu 24 sata.