Hasanbegović podupro predsjednicu: Neki bi najradije da su svi Hrvati poubijani 1945. godine

Saborski zastupnici Vesna Pusić (GLAS) i Zlatko Hasanbegović (Nezavisni za Hrvatsku) komentirali su izjavu predsjednice Kolinde Grabar Kitarović danu prije dva dana u Argentini

Vesna Pusić pak smatra da je njezina izjava sramotna jer su u Argentinu bježali i utočište u njoj pronašli brojni nacistički zločinci. 'To je nečuveno i sramotno. Predsjednica mora takve izjave pojasniti pred domaćom javnosti i to kako se njezini stavovi mijenjaju ovisno o auditoriju pred kojim govori. To nam šteti', smatra Pusić.