The Times of Israel izvijestio je da je Gallant u ponedjeljak rekao da ne postoji sila Hamasa sposobna zaustaviti izraelsku vojsku. IDF napreduje do svake točke.

'Hamas je izgubio kontrolu nad Gazom. Teroristi bježe na jug. Civili pljačkaju Hamasove baze. Nemaju povjerenja u vladu', poručio je izraelski ministar.

Dodao je i da izraelske snage napreduju "prema planovima i izvršavaju zadatke točno i ubojito. 'Radimo po zadacima. Nemamo štopericu. Imamo ciljeve. Ostvarit ćemo svoje ciljeve', istaknuo je.