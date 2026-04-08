HAK: Zbog bure u priobalju ograničenja za pojedine skupine

Zbog prometne nesreće na zagrebačkoj obilaznici na mostu Sava u smjeru Bregane, vozi se po dva prometna traka uz ograničenje brzine. Pojačan je promet na gradskim prometnicama i obilaznicama, a zastoji su u zonama radova i privremene regulacije prometa, osobito na DC1 brzoj cesti Solin-Klis te Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka u oba smjera.

Povećana je gustoća prometa na autocesti A4 Goričan-Zagreb između čvorova Sesvete i Zagreb istok te zagrebačkoj obilaznici između čvorova Zagreb istok i Kosnica u smjeru Bregane kao i čvorova Zagreb zapad i Lučko u smjeru Lipovca, gdje se vozi usporeno uz povremene zastoje.