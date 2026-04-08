JAK VJETAR

HAK: Zbog bure u priobalju ograničenja za pojedine skupine

L. Š. / Hina

08.04.2026 u 07:32

Ilustracija
Izvor: Pixsell / Autor: Sime Zelic/PIXSELL
Zbog jakog vjetra između čvorova Rijeka istok i Šmrika zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s priključnim vozilom i motocikle, upozoravaju u srijedu ujutro iz Hrvatskog autokluba (HAK)

Zbog prometne nesreće na zagrebačkoj obilaznici na mostu Sava u smjeru Bregane, vozi se po dva prometna traka uz ograničenje brzine. Pojačan je promet na gradskim prometnicama i obilaznicama, a zastoji su u zonama radova i privremene regulacije prometa, osobito na DC1 brzoj cesti Solin-Klis te Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka u oba smjera.

Povećana je gustoća prometa na autocesti A4 Goričan-Zagreb između čvorova Sesvete i Zagreb istok te zagrebačkoj obilaznici između čvorova Zagreb istok i Kosnica u smjeru Bregane kao i čvorova Zagreb zapad i Lučko u smjeru Lipovca, gdje se vozi usporeno uz povremene zastoje.

UŽIVO: RAT NA BLISKOM ISTOKU

Iran i SAD dogovorili primirje, stižu reakcije iz cijelog svijeta; Trump: Zaradit ćemo velik novac

  • 09:02

    Stigla potvrda Teherana: Pregovori s SAD-om počet će u petak u Islamabadu Iransko Vrhovno vijeće za nacionalnu sigurnost objavilo je rano danas da će pregovori s američkim predstavnicima početi u petak u Islamabadu, da će trajati do 15 dana uz posredovanje Pakistana te da potvrđuju ograničenu pauzu u neprijateljstvima između dviju strana, javlja Anadolu. Naglašeno je da dvotjedno primirje ne znači da je rat završen, dodajući da svaki konačni prekid neprijateljstava ovisi o ispunjenju iranskih uvjeta i finaliziranju detalja onoga što je opisalo kao "pobjedu".

  • 08:32

    Iranci u Teheranu pale zastave, Izrael reagirao Iranci su u srijedu izašli na ulice Teherana nakon objave dvotjednog primirja između Irana i Sjedinjenih Američkih Država, a tijekom prosvjeda na trgu Enghelab zabilježeno je i paljenje američkih i izraelskih zastava. Nije jasno jesu li okupljanja bila spontana ili organizirana pod pritiskom vlasti, no prizori iz glavnog grada ukazuju na snažne protuzapadne poruke unatoč najavi smirivanja sukoba. <<<Cijeli članak>>>

  • 08:03

    Trump: Puna i potpuna pobjeda SAD-a. Zaradit će se velik novac Američki predsjednik Donald Trump izjavio je u srijedu da će Sjedinjene Države pomoći u pojačanju pomorskog prometa kroz Hormuški tjesnac, nakon što je u utorak pristao na dvotjedno primirje s Iranom manje od dva sata prije roka koji je Teheranu dao da ponovno otvori tjesnac ili će se suočiti s napadima na svoju civilnu infrastrukturu. Trump je rekao da je ovaj dogovor u zadnji čas uvjetovan iranskim pristankom da privremeno zaustavi blokadu opskrbe naftom i plinom kroz tjesnac, kojim se obično odvija oko petina globalnih pošiljki nafte. 'Napunit ćemo se zalihama svih vrsta i tamo bdjeti da vidimo prolazi li sve dobro', rekao je Trump. 'Odradit će se puno toga dobrog! Zaradit će se velik novac. Iran može započeti proces obnove', rekao je također.
krhki mir

Diskretna diplomatska operacija: Kako je Pakistan spasio primirje SAD-a i Irana
RAT S IRANOM

Netanyahu nakon objave o dvotjednom primirju: 'Podržavamo američki potez, pod jednim uvjetom'

