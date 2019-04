Gužve na cestama uoči Uskrsa: Pogledajte gdje je najkritičnije

Zbog prometne nesreće na zagrebačkoj obilaznici (A3) između čvora Lučko i čvora Buzin u smjeru Lipovca vozi se u koloni od oko 13 km, izvijestio je HSK. Zbog Uskrsa tijekom dana se očekuje pojačan promet

Zabrana prometa za teretna motorna vozila najveće dopuštene mase iznad 7,5 tona na pojedinim državnim cestama bit će: 19. travnja od 15 do 23 sata, 20. travnja od 15 do 23 sata i 22. travnja od 14 do 23 sata.