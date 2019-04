Produljeni vikend je pred nama, pogledajte detaljnu vremensku prognozu po gradovima

U iduća tri dana u zemlji će prevladavati sunčano i iznadprosječno toplo

U petak vjetar u unutrašnjosti većinom slab, a duž obale će puhati većinom umjeren zapadnjak i sjeverozapadnjak, a još ujutro bura, prognoza je Državnog hidrometeorološkog zavoda.

Najniža jutarnja temperatura zraka od 3 do 7, na Jadranu od 10 do 14, a najviša dnevna uglavnom od 18 do 22 °C.