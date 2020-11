Gužva za sprovode u Varaždinu, čeka se na ukop pet i više dana: Varaždinci će do kraja studenoga sahraniti 83 sugrađana, lani ih je u istom razdoblju pokopano 38

Raspored sprovoda na varaždinskom je groblju svakim danom pun, počelo se ukapati i u dodatnom terminu

'Prvo je veliki šok kad vam umre otac. Nakon što se mjesec dana mučio u bolnici, uz svu tugu, osjetite i neko olakšanje da se više ne muči. Onda počinje druga vrsta boli. Žalosno je da morate tražiti vezu za pokop, dodatni je to stres. Kao bivši vojni djelatnik, susreo sam se s mnogim smrtima. Teško je kad čovjek umre u petak, čekati ukop do ponedjeljka, a kamoli čest dana. Imam dvoje djece, cijela se atmosfera na sve nas prenijela. Čekamo da se, zbog njih, što prije vratimo u normalu, ali sve to... jako težak osjećaj. Moljakati nekoga, na kraju sam pustio da sve ide svojim tijekom', rekao je za Jutarnji Dražen Habek.