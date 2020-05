Supredsjednici Radne skupine EPP-a za međukulturne odnose i međureligijski dijalog te zastupnica HDZ-a u EP-u Željana Zovko uputili su pismo kardinalu Vinku Puljiću u kojem su izrazili potporu "njegovu pravu na vjersku slobodu i na kulturu sjećanja"

Vrhbosanski nadbiskup kardinal Vinko Puljić trebao je predvoditi svetu misu kod Bleiburga, no kako je planirano okupljanje u Austriji otkazano zbog pandemije koronavirusa odlučeno je da on to učini u sarajevskoj katedrali 16. svibnja.

Najava održavanja te mise izazvala je negativne reakcije u dijelu javnosti BiH, uključujući i javne pozive sva tri člana Predsjedništva BiH i gradonačelnika Sarajeva da se taj obred otkaže zbog povezanosti stradalih na Bleiburgu s ustaškim režimom, ali i negativne reakcije u zemljama.