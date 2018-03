Grmoja: Sramotno je da se pravosudni zakoni raspravljaju debelo iza 18 sati

Vlada želi pravosuđe i njegovo funkcioniranje dići na višu razinu, napraviti bolju mrežu sudova, ojačati neovisnost pravosuđa, rekao je u srijedu ministar pravosuđa Dražen Bošnjaković u Hrvatskom saboru, koji je kasno poslijepodne otvorio raspravu o tri pravosudna zakona, a iz Mosta su poručili da će, ako se rasprava ne prekine u 20 sati kako je obećano, ‘ići’ sa stankama i raspravljati cijelu noć.

‘Budemo li prevareni, ići ćemo sa stankama, raspravljat ćemo cijelu noć’, zaprijetio je Nikola Grmoja (Most), tvredeći da su od predsjednika HDZ-ova Kluba Branka Bačića dobili ponudu da se rasprava završi u 20 sati i nastavi ujutro.

‘Što se mene tiče, možemo ostati do ujutro, no predstavnici klubova, pa i Vašeg, usuglasili su se da ćemo raditi do 20 sati,’ uzvratio mu je potpredsjednik Sabora Milijan Brkić.

Grmoja je izrazio nezadovoljstvo što rasprava o važnim pravosudnim zakonima počinje ‘debelo’ iza 18 sati, pa je vladajućima poručio da je sramotno da se tako važni zakoni raspravljaju i donose pod okriljem noći.