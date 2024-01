Grmoja: Imam informacije koje će uzdrmati Hrvatsku!; Vlahović: To je intelektualna krađa i jadno ponašanje!

- Grmoja je za sutra najavio tiskovnu konferenciju na kojoj će navodno iznijeti informacije o tome kako je Fabris Peruško protuzakonito pomagao Pavi Vujnovcu da preuzme Fortenovu. Grmoja zna da je to otkriće moj autorski rad koji sam prezentirao, prvo u emisiji "Kreatori istine", a onda u epizodi emisije "Istražitelj", koja je i dalje dostupna na Youtubeu. Sva saznanja i svi dokumenti, uključujući one iz Mađarske i koje je objavio Index, pribavljeni su određenim kanalima preko mene, odnosno mojih suradnika. Uostalom, Grmoja za ovu priču zna mjesecima, kao i za neke druge koje sam mu dao, međutim, on u tim predmetima nema ozbiljnih namjera. Vidim da opet pretenciozno prijeti istragama i zatvorom, a kladim se da nije niti proučio sve dokumente i ugovore. Takva intelektualna lijenost, samohvala i nekorektan odnos prema ljudima, dakle svojatanje tuđih rezultata, glavni je razlog zašto više, ni na koji način, ne surađujem s Mostom i nisam mislio taj odnos dalje komentirati, ali neću dopustiti da se na diletantski način koristi mojim radom. Za deset godina bavljenja politikom, osim galame, na žalost, nije proizveo ništa konstruktivno i sada sutra misli otkrivati aferu koju sam otkrio prije skoro godinu dana i za koju on sam zna barem pola godine. Blago rečeno, to je intelektualna krađa i jadno ponašanje - poručuje Vlahović.